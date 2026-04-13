692.3 مليار دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عامة في الإمارات 2026

بلغت القيمة السوقية المجمعة لأكبر 10 شركات عامة في دولة الإمارات 692.3 مليار دولار خلال عام 2026، بحسب "فوربس ميديل إيست".

وتصدرت الشركة العالمية القابضة القائمة مستحوذه وحدها على نحو 34% من إجمالي القيمة السوقية بحجم 238.6 مليار دولار.

وحلت شركة «طاقة» في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 87.9 مليار دولار، وشركة «أدنوك للغاز» في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 75.4 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول في المرتبة الرابعة بقيمة سوقية 56 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية 53.5 مليار دولار، وشركة «اتصالات إي آند» في المرتبة السادسة بقيمة سوقية 46.7 مليار دولار، وهيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة السابعة بقيمة 41.1 مليار دولار، وشركة إعمار في المرتبة الثامنة بقيمة 36.1 مليار دولار، وبنك أبوظبي التجاري في المرتبة التاسعة بقيمة 32.8 مليار دولار، وألفا ظبي القابضة في المرتبة العاشرة بقيمة سوقية 24.3 مليار دولار.