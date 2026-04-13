«بيوت»: ثبات أسعار عقارات دبي رغم التقلبات العالمية

أكدت أحدث البيانات الصادرة عن منصة «بيوت» أن القطاع العقاري في دبي أثبت أنه الأكثر نضجاً عالمياً، وأن أسعار العقارات ثبتت رغم التقلبات العالمية، وأن القطاع قادر على استيعاب المتغيرات دون المساس بالقيمة السوقية. وذكرت البيانات أنه في ظل عالم اقتصادي تتسارع فيه المتغيرات وتتصاعد فيه موجات عدم اليقين، تبرز دبي كاستثناء لافت يؤكد أن الاستقرار ليس مجرد صدفة، بل نتيجة منظومة متكاملة من الثقة والشفافية والتخطيط طويل الأمد.

وواصل القطاع ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات تماسكاً على مستوى المنطقة والعالم، مقدماً نموذجاً يعكس قوة الأسس الاقتصادية وقدرتها على امتصاص التحديات وتحويلها إلى فرص نمو مستدام. وأوضح تحليل «بيوت» غياب أي مظاهر لـ«البيع بدافع القلق» أو خصومات ناتجة عن فائض المعروض، ما يعزز الثقة العالمية بمتانة الركائز التي يستند إليها اقتصاد الإمارة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن السوق يمر بمرحلة إعادة ضبط هادئة، حيث حافظ البائعون على مستويات تسعير متزنة، في حين يواصل المشترون والمستثمرون بحثهم عن الفرص الواعدة. ويعكس هذا التوازن حيوية الأسواق القائمة على القيمة لا المضاربة، ما يضمن استقراراً مستداماً على المدى الطويل.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركتي «بيوت ودوبيزل» والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما أثبت سوق العقارات في دبي قدرته الفائقة على الحفاظ على توازنه في أصعب الظروف التي تختبر الأسواق العالمية. ما نرصده اليوم ليس تفاعلاً عاطفياً مع الأخبار، بل هو سلوك استثماري واعٍ يستند إلى الشفافية والثقة الراسخة.

وأضاف: إن استقرار الأسعار في ظل هذه الظروف هو الشهادة الأكبر على نضج السوق؛ فهو يعكس منظومة متكاملة تتقارب فيها طموحات المشترين مع تطلعات البائعين، حيث تُبنى القرارات على القيمة الفعلية للأصول. لقد نجحت دولة الإمارات في إرساء بيئة تشريعية واقتصادية مرنة، تجعل من أي تباطؤ قصير المدى مجرد استراحة انطلاق لفرص استثمارية أكبر.

ومع استمرار التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، تكرس دبي مكانتها وجهة آمنة ومستقرة، موفرةً بيئة استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين الطامحين لتحقيق نمو بعيداً عن تقلبات الأسواق التقليدية.