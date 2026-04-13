افتتاح المقر الرئيس الجديد لـ «الشارقة لإدارة الأصول»

افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، الاثنين، المقر الرئيس الجديد للشركة، بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس الشركة، ووليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة، بجانب عدد من القيادات وموظفي الشركة.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن المقر الرئيس الجديد يمثل تحولاً نوعياً في مسار العمل المؤسسي للشركة، وتجسيداً عملياً لإيماننا بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية والمحرك الأصيل لكل نموٍ مستدام، موضحاً أن الاستثمار في بيئة عمل متكاملة مرنة ومحفزة على الإبداع، هو استثمار مباشر في صناعة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية، وترسيخ نموذج مؤسسي قادر على استشراف المستقبل وصناعته.

وأشار إلى أن الشركة تمضي بخطى واثقة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتها، واستقطاب الخبرات المتخصصة، ضمن منظومة عمل ترتكز على الابتكار، وتتكامل فيها الأدوار، وتتعزز من خلالها الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة الشركة شريكاً تنموياً فاعلاً ومؤثراً. وأوضح أن اختيار موقع المقر جاء نتاج رؤية استراتيجية شاملة، تضع الشركة في قلب الحراك الاقتصادي لإمارة الشارقة، وعلى تماس مباشر مع شركائها ومشاريعها الحيوية، بما يعزز جاهزيتها لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، ويكرّس حضورها محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة داعمة لمسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ويقع المقر الجديد في موقع استراتيجي، بالقرب من مطار الشارقة الدولي، وسوق الحراج، وضمن منطقة مزدهرة اقتصادياً، بجوار فندق «فوكو»، الذي يُقام بالشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» العالمية، ما يعزز من مكانة الموقع وجهة أعمال تجارية واعدة.