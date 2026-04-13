افتتاح متجر كارتر آند وايت الجديد في دبي

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، متجر «كارتر آند وايت» – الشركة الإماراتية المتخصصة بالأزياء العالمية الفاخرة-الجديد في «بالم جميرا مول» بنخلة جميرا، بحضور مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كارتر آند وايت»، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمدعوين.

ويعد هذا الفرع الخامس لـ«كارتر آند وايت» في دبي، والسابع على مستوى دولة الإمارات، والـ13 ضمن مسيرتها التوسعية العالمية.

وأكدت إدارة «كارتر آند وايت» أن هذا الافتتاح يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة النمو والطموح التي تنتهجها العلامة، معربةً عن تقديرها للثقة والدعم اللذين أسهمتا في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوسع يأتي ضمن رؤية شاملة لزيادة عدد وجهاتها في المنطقة وخارجها.