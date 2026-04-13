تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«HSBC» لتسريع تدفق الاستثمار

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات وكذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في التواجد داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن الاتفاقية من شأنها إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط، فيما وقعها كلٌّ من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات.

خطوة جديدة

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن التعاون الاستراتيجي مع بنك «HSBC» يُمثّل خطوة جديدةً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولا سيّما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين. وأوضح أن الاتفاقية تؤكّد قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استناداً إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي حقّقناه مع بنك «HSBC» في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة، ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي لبنك «HSBC»، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة.

وتعزّز الاتفاقية العلاقة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك «HSBC»، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية عبر مبادرات مشتركة لزيادة التواصل مع الأسواق العالمية والترويج للاستثمار. وعمل الطرفان منذ تعاونهما المشترك خلال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ عام 2023، على تسليط الضوء على دبي وزيادة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية بها وجهة مفضلة للاستثمار.

وشمل ذلك تنظيم بعثات ترويجية مشتركة في مختلف أنحاء آسيا، والتواصل مع وفود الشركات من أسواق رئيسة مثل اليابان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عقد سلسلة من المحادثات الاستراتيجية مع الإدارة العليا العالمية لبنك «HSBC» وشبكة عملائه، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتوافرة ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».

أسس قوية

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، إن دبي أرست أسساً قويةً لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة، وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإنّ المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات لا تزال الأساس الداعم لمكانتها مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل. وأضاف إن الهدف من الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هو ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي، وتتيح لنا شبكة «HSBC» الدولية، ولا سيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لا يزال يعد أحد أهم محركات النمو في العالم.

وأكد التزام البنك الذي يحتفل بمرور 80 عاماً على تواجده في دولة الإمارات بدعم طموحات دبي الراسخة مركزاً دولياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائه على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة.

وتستند الشراكة إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوي بنسبة 5،4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة فايننشال تايمز تتبع هذه البيانات في عام 2003 من خلال مؤشر إف دي آي ماركتس. وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والإطار التنظيمي المتطور، ومنظومة الابتكار الحيوية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة.

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك «HSBC» من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33». وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهاً في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقار إقليمية أو منصات استثمارية. ويتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة.

الفرص الاقتصادية

وتعكس اتفاقية التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC الشرق الأوسط التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي والاهتمام المتزايد من شبكة متعاملي HSBC العالمية بالتواجد في الإمارة وزيادة استثماراتهم والتوسع فيها. ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونمو الثروات والابتكار.

ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي لبنك «HSBC» وقاعدته الدولية من المتعاملين، وهو ما يرسخ مكانة دبي مركزاً مفضلاً لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويشكّل تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودولة الإمارات محوراً رئيساً لهذه الشراكة، حيث سيتم الاستفادة من الحضور الواسع لبنك «HSBC» في أبرز المراكز المالية الآسيوية، ودوره الممتد في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتدفّقات رؤوس الأموال بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.

كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.