«داتافلو» تدعم خدمة كاتب العدل الرسمية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

عقب الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون 2 لسنة 2025، تؤكد مجموعة داتافلو دمج تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه الخدمة، في خطوة تعزز الإمارات مركزاً عالمياً في الحوكمة الرقمية والخدمات القانونية الآمنة.

وتُعد الخدمة الأولى من نوعها في الإمارات، إذ تختص بتوثيق الوثائق باللغة الإنجليزية، وتتيح ثلاثة خيارات للمستخدمين: الخدمة الذاتية المؤتمتة، والنظام الافتراضي المباشر، والخدمة الحضورية. وتشمل الوثائق المؤهلة للتوثيق: الإفادات الخطية، والعقود والاتفاقيات التجارية، والوكالات القانونية، وشهادات الميلاد والزواج، ووثائق الهوية، وسائر المستندات الرسمية.

وتوفر «داتافلو» حلّين أساسيين مدمجين في منظومة هذه الخدمة. يتمثل الأول في تقنية كشف التلاعب بالمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكّن من اكتشاف أي تزوير أو تلاعب في غضون ثوانٍ معدودة قبل اكتمال عملية التوثيق. ويتمثل الثاني في خدمة التحقق من المصدر الأساسي، التي تؤكد أصالة الوثيقة عبر التحقق المباشر من جهة إصدارها الأصلية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والموثوقية القانونية.

توظيف التقنيات

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تلتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوظيف أحدث التقنيات في خدمة مجتمع الأعمال المتنامي في دبي والأفراد الذين يعتمدون على خدماتنا القانونية. ويمثل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في إطار الإصلاحات التشريعية لعام 2025 خطوة محورية نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات آمنة وفعالة ومعترف بها قانونياً. ويضمن دمج قدرات التحقق من مجموعة داتافلو أن تستوفي كل وثيقة تُعالَج عبر هذه الخدمة أعلى معايير الأصالة، دعماً لطموحات الإمارات في بناء حوكمة رقمية موثوقة».

موثوقية

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو: «يمثل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في محاكم مركز دبي المالي العالمي علامة فارقة في مسيرة الخدمات القانونية الرقمية في الإمارات، ونفخر بأن البنية التحتية للتحقق التي نقدمها تقع في صميم هذه الخدمة. وإن الجمع بين كشف التلاعب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحقق من المصدر الأساسي يعني أن كل وثيقة تخضع للخدمة تُقيَّم في مواجهة مصدرها الأصلي، وليس مجرد مظهرها الخارجي. هذا هو المستوى الذي تستحقه الخدمات العامة الموثوقة، وهذا ما نُمكّن المؤسسات من تحقيقه».

يمتد هذا التطور ليعمّق التعاون القائم بين مجموعة داتافلو ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُعلن عنه أول مرة في معرض جيتكس العالمي 2024، في إطار التزامنا بتزويد الحكومات والجهات التنظيمية ببنية تحتية للتحقق، تعزز ثقة المجتمع وترتقي بكفاءة الخدمات العامة.