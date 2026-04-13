الأنصاري للصرافة و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطلقان خدمة التقارير الائتمانية للأفراد

أعلنت الأنصاري للصرافة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها الواسعة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية الأنصاري للصرافة الرامية إلى تطوير منظومة خدمات مالية مبتكرة، وتوسيع نطاق الحلول ذات القيمة المضافة المقدمة للمتعاملين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز الثقافة المالية وترسيخ ممارسات مالية مسؤولة ومستدامة.

وتستند المبادرة إلى النجاح الذي حققته خدمة التقارير الائتمانية للشركات، التي أطلقتها الأنصاري للصرافة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2024، بما يعزز من متانة الشراكة ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من بيانات ائتمانية موثوقة.

وبموجب الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلهم الائتماني، وفهم وضعهم المالي بشكل أدق، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

ومن خلال الاستفادة من أكبر شبكة فروع على مستوى الدولة، إلى جانب استراتيجية رقمية متقدمة، تواصل الأنصاري للصرافة ترسيخ معايير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية. ويضمن انتشارها في جميع إمارات الدولة توفير خدمات مالية بمعايير عالمية، مدعومة باستثمارات مستمرة في أحدث التقنيات المالية.

كما تسهم المبادرة في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الوعي المالي والشفافية، وتشجيع السلوك المالي المسؤول، من خلال تمكين الأفراد من الوصول السهل إلى بيانات ائتمانية موثوقة تدعم التخطيط المالي الشخصي والإدارة الفعّالة للالتزامات المالية.

خطوة استراتيجية

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «يمثل توسيع شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لإطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني بشكل أفضل. ومن خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة من الفروع في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب حلولنا الرقمية المتطورة، نواصل تقديم خدمات مبتكرة تسهّل الوصول إلى الأدوات المالية، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

ترسيخ الشفافية

ومن جانبه، قال حماد خان، مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية:»يسرّنا توسيع نطاق تعاوننا مع الأنصاري للصرافة بما يعزز إتاحة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونركز في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة".

الجدارة الائتمانية

ويعكس التعاون استمرار تحول الأنصاري للصرافة من شركة صرافة تقليدية إلى منصة متكاملة للخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا. ومع إرث يمتد لأكثر من ستة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقارير ائتمانية شاملة وتقييمات ائتمانية لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتراوح الدرجات الائتمانية بين 300 و900 درجة، وتشير الدرجات الأعلى إلى مستوى أعلى من الجدارة الائتمانية.