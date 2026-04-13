«إي آند موني» تطلق خدمة شراء وبيع الذهب في الإمارات

أعلنت «إي آند موني»، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، عن إطلاق خدمتها الجديدة للاستثمار في الذهب الرقمي بالتعاون مع منصة «سيف جولد»، حيث ستتيح للعملاء في الإمارات إمكانية شراء وبيع الذهب عيار 24 قيراطاً بأعلى نسبة نقاء تبلغ 99.99% مباشرة عبر تطبيق «إي آند موني».

ويمكن للعملاء إنشاء محفظتهم الادخارية من الذهب ابتداء من 10 دراهم فقط، مع إمكانية الشراء والبيع الفوري للذهب عيار 24 من خلال التطبيق. ويتم تخزين مقتنيات العملاء في خزائن آمنة ومحمية بأعلى المعايير الأمنية على المستوى المؤسسي، كما تتضمن خيار استرداد الأرصدة الرقمية على شكل ذهب فعلي مع التوصيل إلى المنازل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لخدمة الاستثمار في الذهب عبر شركة تكنولوجيا مالية في دولة الإمارات.

تحول جوهري

وقالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند موني»: «نشهد تحولاً جوهرياً في أساليب الاستثمار والادخار للأفراد، فهم يبحثون عن أصول رقمية آمنة وسهلة الوصول. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في الذهب الرقمي وادخاره يمثل مستقبل الخدمات المالية، حيث يجمع بين الاستقرار في العائدات والسرعة والبساطة التي يتوقعها العملاء. ومن خلال توفير وسيلة ادخار قائمة على الأصول الحقيقية ضمن تطبيق «إي آند موني» عبر تجربة رقمية سهلة، فإننا نعمل على الحد من العقبات التي قد تواجه الأفراد الراغبين في الادخار بالذهب بطريقة آمنة ومرنة وبالشروط التي تناسبهم».

محطة مهمة

وقال غوراف ماثور، المدير العام لمنصة «سيف جولد»: «يسرّنا التعاون مع «إي آند موني» لتقديم تجربة عالمية المستوى للذهب الرقمي إلى ملايين العملاء في الإمارات. تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في تسهيل عملية الاستثمار في الذهب، وتعزيز لتصبح أكثر أماناً وملاءمةً للمستهلك الرقمي العصري. ويتجاوز تعاوننا مجرد شراء الذهب، إذ نعمل على بناء منظومة متكاملة ستشمل قريباً مزايا مبتكرة مثل تأجير المعادن لتحقيق عوائد، والاسترداد الفوري لدى شركائنا من متاجر المجوهرات في مختلف أنحاء الدولة. نحن نعيد تعريف أساليب الادخار والاستثمار والتعامل بالذهب بالتعاون مع «إي آند موني»، وذلك عبر الدمج بين موثوقية أقدم طريقة للتوفير والادخار في العالم والبنية التحتية المتقدمة للمدفوعات الرقمية».

الذهب الرقمي

وتُعد الإمارات من أكثر الأسواق العالمية جاذبية في الابتكار بالذهب الرقمي، إذ يُنفق المستهلكون حوالي 3.2 مليارات دولار سنوياً على الذهب المادي، و28.7 مليار دولار على تداول الذهب، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ما يضعها ضمن أعلى معدلات الطلب على الذهب للفرد عالمياً، متجاوزة حتى سويسرا في السنوات الأخيرة.

وتأتي الشراكة بين «إي آند موني» و«سيف جولد»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار بالذهب الرقمي التي تضم أكثر من 67 مليون مستخدم حول العالم وتحظى بدعم مجلس الذهب العالمي ومرخصة من قبل الإمارات لتداول المعادن الثمينة غير المصنعة، لتجمع بين الموثوقية التي تتمتع بها منصة «سيف جولد» والفهم العميق لاحتياجات السوق والعملاء في الإمارات لدى «إي آند موني». وتتكامل ميزة ادخار الذهب الرقمي بسلاسة ضمن تطبيق «إي آند موني» المتاح على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.