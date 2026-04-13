دانة غاز تستأنف العمليات في حقل خورمور بإقليم كردستان العراق

أعلنت شركة دانة غاز، استئناف العمليات التشغيلية في منشأة خورمور بإقليم كردستان العراق، وذلك عقب فترة من التشغيل المتقطع خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن استئناف العمليات جاء بعد تنفيذ إجراءات تشغيلية متحفظة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين وحماية الأصول.

وكانت الشركة قد أوقفت مؤقتاً بتاريخ 28 فبراير 2026، عمليات الإنتاج في حقل خورمور بإقليم كردستان العراق، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراق، كإجراء احترازي في ضوء المستجدات الأمنية الإقليمية الراهنة.