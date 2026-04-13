«إمباور» تفتتح أحدث مركز لخدمة المتعاملين في دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، افتتاح أحدث مركز لخدمة المتعاملين في مقرها الرئيسي في منطقة الجداف بدبي، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المستمر بتطوير خدماتها والارتقاء بتجربة المتعاملين. ويأتي افتتاح المركز ضمن توجه «إمباور» لتعزيز حضورها في مواقع حيوية تسهّل وصول المتعاملين، وتواكب النمو العمراني المتسارع في إمارة دبي.

وقام أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» بقص شريط الافتتاح بحضور إداريين من المؤسسة، وأكدت «إمباور» أن الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤيتها في تقديم تجربة متعاملين متقدمة ترتكز على الكفاءة والمرونة، بما يلبي احتياجات قاعدة متعامليها المتنامية في مختلف مناطق دبي.

وتخدم «إمباور» أكثر من 156000 متعامل في مختلف مناطق دبي، حيث تنجز سنوياً ما يقارب المليون معاملة عبر منصاتها المتعددة، بما في ذلك مراكز الخدمة المباشرة والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، بما يضمن تجربة متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.

محطة محورية

وقال أحمد بن شعفار: «يمثل تدشين أحدث مركز لخدمة المتعاملين في المقر الرئيسي للمؤسسة في منطقة الجداف محطة محورية في مسيرة «إمباور»، ويعكس توجهنا المستمر نحو تطوير خدمات المتعاملين بما يواكب أعلى المعايير العالمية. وقد حرصنا على تصميم هذا المركز ليكون وجهة متكاملة توفر تجربة خدمية متقدمة، ترتكز على الكفاءة التشغيلية وسهولة الوصول وسرعة إنجاز المعاملات». وأضاف: «يأتي افتتاح مركز خدمة المتعاملين في إطار التزامنا الاستراتيجي بدعم النمو المتسارع الذي يشهده قطاع تبريد المناطق في دبي، وتعزيز جاهزيتنا لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا. كما ينسجم ذلك مع رؤيتنا في ترسيخ مكانة «إمباور» كمزود عالمي رائد، من خلال تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة تواكب تطلعات المتعاملين وتدعم مسيرة التنمية في الإمارة».

وتم تصميم مركز خدمة المتعاملين وفق أحدث المعايير لتوفير بيئة متكاملة ومريحة تتيح إنجاز المعاملات بكفاءة وسلاسة. ويتيح المركز للمتعاملين الحصول على مساندة فورية من فرق متخصصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية، خاصة في الحالات التي قد يصعب معالجتها عبر المنصات الرقمية. كما يعزز المركز من تجربة المتعاملين من خلال توفير خيار مرن يجمع بين سهولة الخدمات الإلكترونية والدعم المباشر عند الحاجة، بما يضمن تلبية مختلف احتياجات المتعاملين على اختلاف تفضيلاتهم ومستوى إلمامهم بالتقنيات الرقمية.