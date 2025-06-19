«غرفة رأس الخيمة» تعزز التعاون التجاري مع ماليزيا

التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مع داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين سفير جمهورية ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الغرفة بحضور يوسف إسماعيل نائب رئيس الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومحمد السبب نائب مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء بحث فرص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة وجمهورية ماليزيا الصديقة. وأعرب النعيمي عن تطلع غرفة رأس الخيمة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى كلا الجانبين، مؤكداً أن الإمارات عموماً، وإمارة رأس الخيمة خاصة، تعزز جهودها لتعميق علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، لاسيما أن اقتصاد تلك الدول يعد الأسرع نمواً عالمياً، ونوه إلى أهمية أن يتم التنسيق وتنظيم العمل المشترك لإتاحة الفرص المناسبة.