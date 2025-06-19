«إنفستوبيا» تطلق أول حواراتها العالمية في طشقند بأوزبكستان العام المقبل

وقّعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، بهدف التعاون في تنظيم أول نسخة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» في طشقند العام القادم، والتي ستُقام بالشراكة مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2026، حيث وقّع المذكرة الدكتور جان فارس الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وشوخروخ غولاموف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي.

وقال لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان: «في عام 2026، ستستضيف طشقند أول نسخة لحوارات «إنفستوبيا العالمية» في منطقة آسيا الوسطى، والتي ستنظم بالتعاون مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار (TIIF).

وتُعد إنفستوبيا منصة استثمارية عالمية، أطلقتها دولة الإمارات بهدف ربط المستثمرين والحكومات والشركات بالفرص الاقتصادية الجديدة. وقد أُقيمت نسخ سابقة منها في مدن مثل طوكيو وميلانو.

وأكد محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تربطهما علاقات استراتيجية قوية، وشراكة اقتصادية راسخة في مختلف المجالات.

ومن خلال تنظيم النسخة الجديدة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» في طشقند، نهدف إلى تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق تنموية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والآسيوي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

كما تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق رصيد استثماري أجنبي مباشر، يبلغ 2.2 تريليون درهم، بحلول عام 2031.