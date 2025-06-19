Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

أكاديمية أبوظبي العالمي وجمعية النزاهة تتعاونان لمكافحة الاحتيال

undefined's profile picture

البيان

أبوظبي

وقّعت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع جمعية النزاهة لتعزيز مبادرات التعليم والتطوير المهني التي تُركّز على ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المواهب المحلية وترسيخ ثقافة الشفافية والسلوك الأخلاقي من خلال تصميم برامج تعليمية وتوعوية مشتركة.

وقّع الاتفاقية علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي، ونعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الاستراتيجي لتقديم دورات تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال لعامة الجمهور.