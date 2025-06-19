أكاديمية أبوظبي العالمي وجمعية النزاهة تتعاونان لمكافحة الاحتيال

وقّعت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع جمعية النزاهة لتعزيز مبادرات التعليم والتطوير المهني التي تُركّز على ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المواهب المحلية وترسيخ ثقافة الشفافية والسلوك الأخلاقي من خلال تصميم برامج تعليمية وتوعوية مشتركة.

وقّع الاتفاقية علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي، ونعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الاستراتيجي لتقديم دورات تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال لعامة الجمهور.