سوق دبي العقارية تعزز نضجها بالربع الأول بنمو قوي وتدفقات متصاعدة

أكدت سوق دبي العقارية خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ مرحلة جديدة من النضج والمرونة، بعدما نجحت في الحفاظ على زخمها رغم التحديات المحيطة، مسجلة معاملات بقيمة 252 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 31%. كما ارتفع عدد المعاملات إلى 60.303 معاملة بنسبة نمو 6%، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط واستمرار الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع قيمة الاستثمارات العقارية إلى 173 مليار درهم عبر 57.744 استثماراً، بنمو 22%، بالتزامن مع زيادة عدد المستثمرين إلى 48.448 مستثمراً بارتفاع 8%، بينهم 29.312 مستثمراً جديداً. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية نمواً لافتاً، لتصل إلى 148.35 مليار درهم بزيادة 26%، في حين بلغت استثمارات العقارات الفاخرة 87.71 مليار درهم، محققة نمواً مماثلاً، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والعوائد طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير العقاري طارق الشحي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تي آر إي العقارية» (TREstate)، أن قوة الأسواق العقارية لا تقاس بحجم التحديات المحيطة، بل بقدرتها على الحفاظ على النشاط الحقيقي واستمرار الثقة. وأشار إلى أن دبي تقدم نموذجاً مختلفاً، حيث يستند قطاعها العقاري إلى اقتصاد متنوع وتشريعات واضحة وبنية تنظيمية قادرة على امتصاص الصدمات.

وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه على أسس قوية تقارب 5.6% خلال العام الجاري.