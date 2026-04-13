غرفة عجمان تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»

نظّمت غرفة عجمان ملتقى بعنوان «الاستدامة في القطاع الصناعي»، للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «Eco Smart Industry»، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخبرات في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير. حضر الملتقى الذي نظم في فندق فيرمونت عجمان، محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، والشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وأصحاب ومسؤولي أكثر من 20 مصنعاً من المصانع العاملة في الإمارة.

وقدمت مريم النعيمي، مسؤولة المبادرة، رئيسة قسم التسويق والاتصال المؤسسي في غرفة عجمان، شرحاً وافياً حول كيفية مشاركة المصانع في مبادرة «Eco Smart Industry».