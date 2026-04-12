«العالمية القابضة» تشتري أغلبية «إمبراطورية كارينغ» بمليار استرليني

أعلن رجل الأعمال البريطاني ريتشارد كارينغ بيع حصة الأغلبية في مجموعته البريطانية للضيافة، والتي تضم سلسلة مطاعم «آيفي» ونادي «أنابيلز» الخاص في لندن، إلى شركة «ضيافة»، التابعة للشركة العالمية القابضة، في صفقة تتجاوز قيمتها مليار جنيه استرليني، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز».

ورغم إتمام الصفقة سيبقى كارينغ، المعروف بلقب «ملك مايفير»، في منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة، حيث سيقود المرحلة المقبلة من التوسع الدولي بالشراكة مع «ضيافة»، بقيادة رافي ثاكران، الرئيس السابق في شركة «إل في إم إتش» في آسيا.

قال كارينغ في بيان له إنه واثق بأن الكيان الجديد سيسهم في نقل العلامات التجارية التابعة له إلى أسواق جديدة، مع تعزيز رؤية المجموعة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وفي رسالة موجهة لأعضاء مجموعة «بيرلي» للنوادي الخاصة أكد أن الصفقة ستوفر دعماً أكبر للاستثمار في النوادي وتطويرها، إضافة إلى تبني خطة توسع دولي «مدروسة» تشمل عدداً محدوداً من المواقع المختارة بعناية.

أشار كارينغ إلى أن من بين الخطط المستقبلية افتتاح نادي «أنابيل» في نيويورك بحلول أواخر عام 2027، ضمن استراتيجية التوسع العالمي للعلامة.

ويمتلك كارينغ - أحد أبرز رجال الضيافة في بريطانيا - محفظة واسعة من الأصول في قطاع الضيافة في لندن، من بينها: مجموعة مطاعم «آيفي» ونادي «أنابيلز» الخاص وسلسلة مطاعم «بيلز» وشركة «كابريس هولدينغز»، التي تضم مطاعم راقية مثل «سيكسي فيش» و«سكوتس» و«باكاناليا».

من المتوقع أن تعزز الصفقة محفظة «ضيافة»، التي تضم بالفعل علامات فاخرة مثل «زُوما» و«روكا» التابعة لمجموعة أزومي، إلى جانب «إتش وود غروب» في لوس أنجلوس، ما يدعم توسعها في سوق الضيافة العالمي.