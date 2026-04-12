مليار دولار كلفة الاحتيال في التأمين الصحي في المنطقة سنوياً

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية عالمياً، يبرز الاحتيال في التأمين الصحي كأحد أبرز مصادر الهدر المالي، حيث تتكبد منطقة الشرق الأوسط خسائر تُقدّر بأكثر من مليار دولار سنوياً نتيجة الممارسات غير المشروعة وسوء الاستخدام. ومع تسارع وتيرة الإنفاق الطبي وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، تتجه الأنظار نحو تبني حلول تقنية متقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إدارة المطالبات والحد من التجاوزات، بما يضمن استدامة القطاع الصحي ورفع مستوى الشفافية فيه.

وأعلنت شركة إيفرست للاستثمارات الطبية ومقرها دبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماينز لاب، المزود العالمي لتحليل المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف إدخال تقنيات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر في المطالبات ضمن نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل "ماينز لاب" في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تحقيق وفورات مؤكدة تتجاوز مليار دولار لصالح شركات التأمين وجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية حول العالم، من خلال منصتها المتقدمة لتحليل المطالبات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم "إيفرست هيلث" بإطلاق منصة التحليلات المتقدمة الخاصة بـ"ماينز لاب" رسمياً في سوق دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المطالبات، والحد من الهدر، وتحسين الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى "إيفرست هيلث" إلى دعم شركات التأمين ومديري الطرف الثالث بأدوات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.

وفي تعليقه على تنامي التركيز على نزاهة المطالبات، قال فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين: «نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة، مدعوماً بإطار رقابي قوي والتزام مستمر بالشفافية والحوكمة. ومع توسع أنظمة الرعاية الصحية وزيادة تعقيدها، سيبقى تعزيز نزاهة المطالبات والتصدي للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام أولوية رئيسية لكل من شركات التأمين والجهات التنظيمية».

وأضاف أن مبادرات مماثلة يتم تنفيذها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في انعكاس لتوجه إقليمي أوسع نحو تحسين الكفاءة وتعزيز المساءلة في أنظمة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً متزايد الأهمية في دعم حوكمة أقوى وضمان الاستدامة طويلة الأجل.

من جانبه، قال حاتم مسكوالا، المدير التنفيذي لشركة بدري للاستشارات الإدارية: «يمثل الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام في قطاع الرعاية الصحية مصدراً رئيسياً للهدر في المطالبات على مستوى العالم. ومع استمرار نمو سوق دولة الإمارات ونضوجه، ستزداد أهمية القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي».

ولا تقتصر أهمية هذه الأدوات على احتواء التكاليف فحسب، بل تسهم أيضاً في إحداث أثر ردعي من خلال تعزيز الشفافية وترسيخ سلوكيات أكثر انضباطاً لدى مقدمي الخدمات والأعضاء، عبر المراقبة المستمرة للمطالبات.

وبشكل عام، تسهم هذه الحلول في تعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين دقة الاكتتاب، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمحافظ التأمين الطبي.

بدوره، قال يوري كوفشينوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ماينز لاب": «نفخر بالتعاون مع إيفرست هيلث لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات. تتيح منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية اكتشاف المخالفات بسرعة ودقة، وتحقيق وفورات ملموسة وتعزيز حوكمة المطالبات. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى دعم تطوير نظام رعاية صحية أكثر شفافية واستدامة في الدولة».

وستتولى "إيفرست هيلث" دور الشريك الاستراتيجي لـ"ماينز لاب" في السوق الإماراتي، حيث ستقود جهود التنفيذ وتعمل على بناء شبكة متنامية من المستخدمين تشمل شركات التأمين ومديري الطرف الثالث ومؤسسات الرعاية الصحية، على أن يتم الإعلان عن المزيد من الشراكات وإطلاقات المنصة خلال الأشهر المقبلة.