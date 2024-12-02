دبي تستضيف النسخة الثانية لـ«معرض اليابان كيوتو التجاري» بمشاركة 150 علامة تجارية

أكد رؤساء وقادة شركات يابانية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم الإعلان مؤخراً عن بدء المفاوضات بشأنها بين الإمارات واليابان، ودورها في زيادة الفرص أمام الشركات اليابانية لتوسيع صادراتها إلى دولة الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 قرابة 132 مليار درهم (36 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».

وأعلنت الدولتان في 18 سبتمبر الماضي بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس في دبي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض «اليابان كيوتو التجاري 2025»، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 150 شركة وعلامة يابانية تغطي كافة المجالات والصناعات والابتكارات اليابانية.

وكشفت مؤسسة مايكو إنتربرايز، اليابانية المنظمة للمعرض، عن توسيع نطاق المشاركة في نسخة 2025 لتشمل الشركات من كافة أنحاء اليابان، وذلك بعد أن حفز الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العديد من الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في دولة الإمارات، وكذلك بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في يناير 2024، والتي شارك فيها 95 جهة عارضة من كيوتو فقط، متوقعة تسجيل زيادة بنسبة 50% في عدد المشاركين ليصل إلى نحو 150 علامة تجارية يابانية تغطي قطاعات صناعية متنوعة بما في ذلك التكنولوجيا والفضاء والسيارات والصناعات الغذائية والهندسية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي أحد أبرز وأنشط المراكز التجارية في المنطقة والعالم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مسؤولون وعدد كبير من رجال الأعمال، تحدث توشيمي يامازاكي مؤسس شركة «رينجو» اليابانية ومستشار استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة كيوتانجو، محافظة كيوتو، وماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز ورئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025، ورينا فوجيهاشي عضوة اللجنة المنظمة لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال توشيمي يامازاكي الذي يشغل كذلك منصب المستشار التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025: نجح معرض اليابان كيوتو التجاري في دورته الأولى أن يؤسس أكبر منصة أعمال B2B تجمع الشركات اليابانية الرائدة وقادة الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة، ما عزز من جاذبية المعرض لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية في مختلف المجالات من الصناعات التقليدية إلى التكنولوجيا المتقدمة، للتواجد في سوق الإمارات الديناميكي، ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات.

وقالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز ورئيسة اللجنة التنفيذية للمعرض: دفعنا النجاح الواسع للدورة الأولى من المعرض التي أقيمت في يناير 2024، والتي شارك فيها بشكل أساسي عارضون من محافظة كيوتو، لتوسيع نطاق المشاركة في معرضنا القادم في فبراير 2025، لتشمل مجموعة أوسع من العارضين من جميع أنحاء اليابان تمثل عدداً أكبر من القطاعات والمجالات. ويتوقع أن يستقطب المعرض نحو 30 ألف زائر.