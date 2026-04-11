«إكس تي بي» تتوسّع إقليمياً عبر الإمارات

حصلت منصة إكس تي بي (XTB) العالمية على ترخيصي الفئة الأولى والثانية من هيئة سوق المال (CMA) في دولة الإمارات، وذلك لشركتها التابعة في السوق المحلي، في خطوة لتعزيز حضورها إقليمياً ودعم قدرتها على تقديم خدمات وساطة متكاملة للمستثمرين، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتها الاستثمارية المتطورة خلال المرحلة المقبلة.

وتشكل التراخيص ركيزة أساسية في استراتيجية نمو XTB في المنطقة، بما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين المحليين ضمن بيئة تنظيمية متكاملة في الإمارات.

وبفضل حصولها على تراخيص الفئة الأولى والفئة الثانية من هيئة سوق المال (CMA)، تواصل XTB توطين عملياتها وترسيخ التزامها طويل الأجل تجاه عملائها في الإمارات والأسواق الخليجية.

وقال أشرف دريد، المدير التنفيذي لشركة XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمثل حصولنا على ترخيص من هيئة سوق المال (CMA) خطوة مهمة في مسيرة أعمالنا في المنطقة. خاصة أنه يتيح لنا العمل بالقرب من عملائنا بشكل أكبر، مع الالتزام بأحد أكثر الأطر التنظيمية احتراماً على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في وقت نجحت فيه الإمارات في تأسيس بيئة متكاملة وجاذبة لشركات الخدمات المالية، تمزج بين الوضوح التنظيمي والرؤية الاقتصادية بعيدة المدى. ونرى في هذا السوق فرصاً مستدامة للنمو، ونسعى إلى بناء مستقبل أعمالنا فيه.