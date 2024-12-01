دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم



أكد تقرير أعدته شركة الاستشارات التسويقية «ريزونانس»، بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «إيبسوس»، أن دبي احتلت المرتبة الثامنة بين أفضل مدن العالم لعام 2025. ووصف التقرير دبي بأنها «نقطة جذب للزوار والمستثمرين على حد سواء»، حيث احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في كل من مؤشرات التقرير للجاذبية والازدهار، وهي التصنيفات التي تدفعها مهارة المدينة في مشاريع التطوير التي تحطم الأرقام القياسية.



وقال التقرير إنه ليس من المستغرب أن تكون مطاعم دبي ضمن أفضل 20 مطعماً عالمياً، كما تستضيف الإمارة مجموعة من المطاعم بقيادة طهاة حائزين نجمة «ميشلان».



ودعم هذا الترتيب أبراج «ذا ون زعبيل»، التي تضم «ذا لينك»، أطول هيكل معلق في العالم، ويربط هذا الجسر السماوي منتجع «ون آند أونلي» الحضري الجديد، و«سيرو»، وهو فندق ذو طابع لياقة بدنية.



وسلط التقرير الضوء على رؤية الإمارة وقدرتها على الجاذبية الحضرية المستمرة والخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 لإنشاء «مدينة 20 دقيقة»، ما يتيح للسكان الوصول إلى 80% من احتياجاتهم اليومية على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام أو بالدراجة، وإعادة تصور الحياة الحضرية.



وجاءت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول، تلتها باريس في المركز الثاني، حيث تشتهر بالتسوق والمعالم السياحية الشهيرة وفرص مشاهدة معالم المدينة. وتشمل قائمة أفضل 10 مدن أيضاً نيويورك وطوكيو وروما وبرشلونة ومدريد وبرلين وسنغافورة.