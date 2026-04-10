"أرابيان هيلز" تعلن انجاز 70% من البنية التحتية بمشروعها في العين

أعلنت شركة عنان للاستثمار القابضة أن شركتها "أرابيان هيلز" للتطوير والاستثمار العقاري-سجلت تقدما نوعياً في أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع "أرابيان هيلز" في منطقة العين ، في إطار التزامها بتطوير مشروع متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، ومواكبة الخطط الزمنية المعتمدة.

وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار :" بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية 70%، بالتوازي مع استعدادات متقدمة لتسليم 172 قسيمة سكنية ضمن المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعزز من جاهزية المشروع، ويؤكد التزام الشركة بتلبية تطلعات الملاك ضمن أطر زمنية واضحة".

وتابع :" تواصل الشركة تنفيذ خططها الطموحة لاستكمال أعمال البنية التحتية، وتسليم إجمالي 748 قسيمة سكنية بحلول نهاية عام 2026، مدعومة باستثمارات نوعية في أعمال الطرق والبنية التحتية تُقدّر بـ 260 مليون درهم، والتي تشكل جزءاً من استثمارات بقيمة 3.5 مليار درهم لأعمال البنية التحتيه للمشروع الرئيسي، والمقدره مساحته بـ 244 مليون قدم مربع، بما يسهم في تطوير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز القيمة الاستثمارية للمشروع". وأشار الى أن الأعمال المنجزة تعكس حجم التقدم في مختلف مكونات المشروع، حيث تم تنفيذ 198 كم من شبكات تصريف مياه الأمطار، و128 كم من شبكات الصرف الصحي، و140 كم من شبكات مياه الشرب، إضافة إلى 78 كم من شبكات الري و88 كم من أعمال الطرق، إلى جانب 40 كم من شبكات الاتصالات و45 كم من شبكات الكهرباء و10 كم من إنارة الشوارع، فضلاً عن إنشاء 60 محطة توزيع كهرباء، كما تم التعاقد مع 4 مقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية على 6 مراحل من أصل 13 مرحلة بإجمالي عقود بلغت 2 مليار درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع مطور فرعي لتنفيذ مرحلتين تشملان أعمال البنية التحتية والإنشاءات السكنية، بما يدعم تسريع الإنجاز وضمان أعلى معايير الجودة".

كما تشهد المرحلة الحالية مواكبة مستمرة لأعمال التشغيل التجريبي لإنارة الطرق والمدخل الرئيسي، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل الطبيعي واستكمال محطات الكهرباء وشبكات الخدمات، مع جاهزية الطرق الرئيسية والداخلية للقسائم المستهدف تسليمها قريباً. هذا وقد ثمًن الدكتور المحيربي الدعم والتنسيق المستمر مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، والذي كان له دور محوري في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكدت شركة عنان للاستثمار القابضة وشركة أرابيان هيلز التزامهما الراسخ بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تطوير المشاريع السكنية، من خلال التركيز على جودة التنفيذ والاستدامة وكفاءة المرافق، بما يضمن تقديم مشروع متكامل يلبي تطلعات الملاك والمستثمرين ويعزز مكانة المشروع كوجهة سكنية رائدة.