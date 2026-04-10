إنجاز 98% من مشروع «عزيزي سنترال»

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 98% من مشروعها «عزيزي سنترال» في منطقة «الفرجان»، تمهيداً لبدء عمليات التسليم.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: «يمثل التسليم المرتقب لمشروع «عزيزي سنترال» محطة مهمة بالنسبة لنا، وإنجازاً نوعياً يترجم فلسفة المجموعة في سرعة التنفيذ المقرونة بالدقة والجودة. ويجسد المشروع التزامنا بمعايير البناء رفيعة المستوى والتخطيط الاستراتيجي في أرقى المواقع؛ فكل وحدة سكنية نسلمها هي عهد بالوفاء بالجودة، وهدفنا هو خلق قيمة مضافة ومستدامة للمستثمرين والقاطنين على حد سواء».

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بمنطقة الفرجان، إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي. وتتقدم أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتكسية الداخلية وأنظمة التكييف (HVAC)، وتركيب المصاعد بالكامل، كما بلغت نسبة إنجاز الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية 98%، في حين وصلت الأعمال الخارجية والواجهات إلى 97%. وسجلت أعمال المسبح نسبة 98%، بينما بلغت التشطيبات الإجمالية 99%. ويعمل في الموقع حالياً 320 عاملاً للحفاظ على وتيرة التنفيذ.