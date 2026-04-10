«غرفة عجمان» تدعم قطاع الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية

أكد سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، حرص الغرفة على تعزيز دورها المباشر في دعم أعضائها من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية، من خلال تشجيعهم على زيادة الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة، وضمان استدامة سلاسل الإمدادات الغذائية، واعتماد أحدث التقنيات في التصنيع والتغليف والرقابة، بما يعكس التزام الغرفة بدفع القطاع نحو التميز والابتكار.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الغرفة لمصنع الأمير للصناعات الغذائية في عجمان، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان. وأوضح السويدي، أن غرفة عجمان تعتمد خطة عمل لتكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية الرائدة في الإمارة، بهدف الاطلاع على مستويات الإنتاج وخصوصاً أن عجمان تمتلك مجموعة واسعة من المصانع التي تصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم نمو القطاع واستدامة مسيرة الأمن الغذائي.

وتفقد مدير عام غرفة عجمان والوفد المرافق، أقسام المصنع وخطوط الإنتاج، واطلع على الخطط التوسعية لزيادة الإنتاجية، وتعزيز حجم الصادرات إلى الأسواق المحلية والدولية.

وقدم أمير رناني الرئيس التنفيذي، شرحاً حول التقنيات الحديثة المعتمدة في المصنع وبما يعكس التزامه بمواكبة متطلبات الأسواق المحلية والدولية ودعم منظومة الأمن الغذائي بما يتوافق مع رؤية عجمان 2030 ورؤية الإمارات 2031. ووجه الشكر لغرفة عجمان على دورها المستدام في تحفيز مصانع الإمارة على زيادة الإنتاجية وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات والدعم اللازم لمواكبة متطلبات السوق المحلي، وتنمية حجم الصادرات.