بحث تعزيز التعاون التجاري بين غرف دبي وإندونيسيا

بحثت غرف دبي مع سفارة جمهورية إندونيسيا، فرص تطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يساهم في دعم نمو العلاقات الثنائية.

وناقش محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وإندونيسيا، إلى جانب مناقشة آفاق تنمية وتوسيع العمل المشترك للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض الاجتماع سبل توثيق التكامل بين منظومتي الأعمال في دبي وإندونيسيا، والارتقاء بالعلاقات بين شركات القطاع الخاص، وتعزيز استدامة الروابط الاقتصادية والتجارية، كما تم بحث تكثيف التنسيق المشترك بما يدعم التكيف مع المتغيرات العالمية ومواكبة تطوراتها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد إندونيسيا شريكاً استراتيجياً مهماً لدبي، ونلتزم بتطوير مستوى التعاون الاقتصادي من خلال البناء على المكتسبات القائمة واستكشاف فرص جديدة للشراكة، لا سيما في القطاعات سريعة النمو، بما يدعم تحقيق التنمية ويعزز روابط التجارة والاستثمار بين الطرفين. كما نحرص على دعم الشركات الإندونيسية للنمو والتوسع في المنطقة انطلاقاً من دبي، والاستفادة من آفاق النمو الواعدة التي تزخر بها الإمارة».

كانت غرفة تجارة دبي قد سجلت خلال العام الماضي انضمام 64 شركة إندونيسية جديدة إلى عضويتها، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 198 شركة بنهاية العام الماضي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 23.8%، ويعكس هذا النمو المتواصل ثقة مجتمع الأعمال الإندونيسي المتنامية في جاذبية سوق دبي الديناميكي وفرصه الواعدة.

وانطلاقاً من دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي التزامها بتمكين الشركات العاملة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها ونموها، كما تعمل على دعم توسع القطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية، وتساهم بفعالية بتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز موقع دبي في صدارة عواصم المال والأعمال في العالم.