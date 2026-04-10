"أبوظبي للأوراق المالية" يقود جولة تعريفية للمستثمرين العالميين في هونغ كونغ

تتوجه مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب شركاتها المدرجة، إلى هونغ كونغ لتنظيم جولتها التعريفية السنوية للمستثمرين خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

وأوضح السوق في بيان له اليوم، أن الجولة التي تُعقد على هامش "قمة إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026"، تستعرض قصة نمو إمارة أبوظبي المتسمة بالمرونة، وتنوّع الفرص الاستثمارية المتاحة عبر السوق.

وتمثل هونغ كونغ المحطة الدولية الأولى لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2026، حيث تجمع هذه الجولة بين رؤوس الأموال العالمية وفرص النمو المتسارعة التي توفرها إمارة أبوظبي.

وتعكس الزيارة عمق العلاقات الراسخة والمتبادلة بين أبوظبي وهونغ كونغ، بوصفهما من أبرز المراكز المالية العالمية، كما تجسّد التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالي الأعمال والاستثمار عبر الحدود.

وتأتي هذه الجولة استجابةً مباشرة لتنامي اهتمام مديري الأصول العالميين والمستثمرين المؤسسيين، حيث تركز على مسارات النمو الخاصة بالشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتسلّط الضوء على البنية السوقية المتقدمة التي يقدمها السوق، باعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمته السوقية التي تتجاوز 850 مليار دولار أمريكي.

وتتيح الجولة لسوق أبوظبي للأوراق المالية استعراض باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر قطاعات ذات عوائد توزيعات مجزية وقطاعات تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هونغ كونغ بوابة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، وتعكس الجولة السنوية العلاقة الراسخة التي تربط السوق بمجتمع المستثمرين فيها، ويتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو أبوظبي، ليس فقط باعتبارها وجهة مستقرة، بل أيضاً مركزا رئيسيا يتيح فرصاً استثمارية بعوائد تنافسية عبر قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمرافق، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، موضحا أن تنفيذ الجولة في هونغ كونغ يأتي استجابةً استباقية لاهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وأكد حرص المجموعة من خلال هذه المشاركة على إتاحة وصول مباشر إلى مسيرة التحول الاقتصادي في أبوظبي، بما يمكن المستثمرين من التفاعل مع الشركات الكبرى المدرجة في السوق، والتعرف بشكل أعمق على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ترسيخ مكانته وجهة استثمارية تتسم بالمرونة والنشاط، مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية المرتفعة لإمارة أبوظبي (AA/Aa2) وبيئة تنظيمية مستقرة. ويعكس ارتفاع مستويات النشاط وأحجام التداول ثقة المستثمرين المتنامية في السوق.

وحققت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث تجاوزت القيمة السوقية 3.13 تريليون درهم، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 12.6% لتتجاوز 385 مليار درهم.

وتواصل توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية دعم بناء الثروات على المدى الطويل، حيث قامت الشركات المدرجة بتوزيع نحو 74 مليار درهم كأرباح نقدية خلال عام 2025.