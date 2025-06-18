شراكة في التكنولوجيا المالية لمواكبة تطوير أنظمة القطاع عالمياً

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير الامتثال المالي عبر جميع العمليات وقعت كِي (Qi) المعروفة أيضاً باسم الشركة العالمية للبطاقة الذكية شراكة بارزة مع K2 Integrity، المؤسسة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الخاصة بالامتثال ومكافحة الجرائم المالية. تشكل هذه الشراكة طويلة الأمد محطة جديدة في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لدى الشركة، وتعزيز نزاهة النظام المالي العراقي بصورة عامة.

وسيتم تقسيم نطاق العمل المشترك بين الجهتين ليشمل كِي (Qi) الإمارات، وكِي (Qi) الأردن، وكِي (Qi) العراق، وستنشئ K2 Integrity مكتباً خلفياً كبيراً للعمليات والامتثال في الأردن، وستتم مكاملته مع منظومة الامتثال الخاصة بشركة كِي (Qi)، كما ستستخدمK2 Integrity مكتب كِي (Qi) الخلفي في الإمارات المتحدة كونه حاضناً للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت بدأ فيه الاقتصاد العراقي بالتعافي بعد حرب 2003، وزيادة جهود التكامل متعدد الأطراف مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية والحكومات والمستثمرين الأجانب، بما يسهم في ترسيخ سمعة البلاد فيما يتعلق بالامتثال والشفافية، وتمثل خطوة بارزة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يؤدي إلى بناء نموذج يحتذى به في مجال الامتثال داخل العراق.

وقال بهاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للبطاقة الذكية(ISC)، التي تملك وتشغّل منصة كي كارد: «الأمر لا يقتصر فقط على دعم مجموعة أعمال واحدة، بل يتعلق بالعراق ومستقبله الاقتصادي برمّته. ونحن نؤمن بالريادة من خلال القدوة، كما فعلنا في السابق، وكما نواصل العمل على الاستثمار بقوة، لضمان توافق كامل أنظمتنا وجميع أنشطة موظفينا وشركائنا مع أعلى المعايير العالمية للنزاهة المالية». وأضاف: «تجسد هذه الشراكة موقف كِي (Qi) الاستباقي في تعزيز توافق البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، سواء للشركة أو للعراق، مع أرقى معايير الامتثال العالمية».

تمتد هذه الشراكة على مدى 36 شهراً، وتنقسم إلى ثلاث مراحل، تقوم فيها شركة K2 Integrity بتنفيذ المهام الاستراتيجية التالية:

تقييم وتحديث إطار عمل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (FCC) المعتمد حالياً لدى كِي (Qi) تدريب موظفي كِي (Qi) على جميع المستويات، بما يشمل موظفي الخطوط الأمامية والقيادات التنفيذية.

تحمّل المسؤولية التشغيلية لتطبيق ممارسات الامتثال المستندة إلى المعايير العالمية.

تحويل البرنامج إلى نموذج مستدام وعالي الكفاءة تتم إدارته لاحقاً بشكل كامل من جانب كِي (Qi)

تتميّز هذه المبادرة بتأثيرها الوطني الواسع، حيث تُعد كِي (Qi) أكبر منصة للدفع الإلكتروني في العراق، حيث تخدم ملايين العملاء وتتكامل عملياتها مع متطلبات الحكومة المركزية، والبنوك الكبرى، وشبكات الدفع العالمية. وسيكون للبنية التحتية للامتثال، التي يتم تطويرها بالشراكة مع K2 Integrity تأثير بارز يتجاوز حدود الشركة ليمتد إلى كامل النظام المالي في البلاد، بما يسهم في إعادة تشكيل طريقة تعامل البنوك، وقطاع التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية مع المخاطر، والحوكمة، والثقة.

وقال تشيب بونسي، رئيس قسم النزاهة المالية العالمي في K2 Integrity: «تُرسي كِي (Qi) ملامح مرحلة جديدة في العراق، فمن خلال التزامها بالمعايير العالمية والشفافية، لا تبني منظومة أكثر صلابة فحسب، بل ترسخ أيضاً دورها الريادي إقليمياً في مجال الامتثال المالي».