«المشرق» يعزز الإدارة الذكية للموظفين بحلول رقمية متطورة

أعلن بنك «المشرق»، المؤسسة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه أتمّ بنجاح تنفيذ نظام «فيلدغلاس» من «إس إيه بي» SAP Fieldglass، ليصبح أول بنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يوظف الوحدات الأساسية الثلاث للنظام، والتي تشمل إدارة الموظفين المؤقتين، وشراء الخدمات، وإدارة التعيينات، ضمن نموذج «مزود الخدمات المُدارة» المُموَّل من المورّد.

وحقق المشرق إنجازاً جديداً آخر، تمثل في إكمال عملية التنفيذ خلال ستة أشهر فقط، لتُصبح إحدى أسرع العمليات المعروفة عالمياً لتنفيذ الباقة الكاملة من نظام «فيلدغلاس» من «إس إيه بي».

ويعكس هذا التحول الطموح، التزام المشرق المتواصل بالريادة في الحلول الرقمية الخاصة بالخدمات المالية. وأسهم دمج نظام «فيلدغلاس» من «إس إيه بي»، بتعزيز الإدارة الذكية للموظفين، وقدّم أيضاً مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤكد نهج المشرق الاستشرافي تجاه تقنيات الجيل التالي، ويُثبت صحة رؤية «المشرق»، ويثير إعجاب أصحاب المصلحة في «إس إيه بي»، لا سيما بعد أن طُرحت تساؤلات في القطاع، عن إمكانية التنفيذ الشامل لهذا المشروع بهذه السرعة، وعلى هذا النطاق، ما عزز مكانة البنك، بوصفه جهة رائدة فكرياً في مجال التحول التكنولوجي على الصعيد الإقليمي.

ويُمثّل هذا النجاح ثمرة تعاون فعّال بين بنك المشرق وشركة «إس إيه بي»، وشريك التنفيذ «أبسولوت» Apsolut، وشركة «ورك سبند» Workspend العالمية لخدمات إدارة الموارد البشرية، ويمهد السبيل للوصول إلى حقبة جديدة في مجال الإدارة الذكية للموظفين الخارجيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال نورمان تامباخ رئيس الشؤون المالية لمجموعة «المشرق»، إن المشروع لم يكن مجرد تنفيذ نظام تقني حديث فحسب، بل هدف إلى «إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارتنا لأصحاب المواهب الخارجيين، والخدمات الخارجية في جميع قطاعات البنك». وأعرب المسؤول عن اعتزازه بكون المشرق أول بنك في المنطقة يتبنّى جميع وحدات نظام «فيلدغلاس» الثلاث، ضمن نموذج مزود الخدمات المدارة المموَّل من المورد، معتبراً إنجاز ذلك في وقت قياسي «دليلاً على التعاون الدقيق بين الفرق». وأضاف: «نمتلك اليوم طريقة مركزية وذكية وشفافة تماماً لإدارة الموظفين الخارجيين، بما ينسجم مع استراتيجياتنا التطويرية طويلة الأجل».

من ناحيته، قال محمد عبدالرازق رئيس التكنولوجيا والتحول والمعلومات لمجموعة المشرق، إن البنك نجح في دمج مزايا الاستمرارية والمرونة والذكاء في جانب بالغ الأهمية من عملياته، مشيراً إلى أن نظام «فيلدغلاس» من «إس إيه بي»، سوف «يزودنا برؤية آنية، وبتبسيط الإجراءات ومهام العمل، وبتحليلات متقدمة، تدعم اتخاذ قرارات أذكى وتنفيذاً أسرع»، واعتبر أن ما تم إنجازه «هو ما سوف تبدو عليه العمليات الجاهزة للمستقبل».

من جانبه، أكد مروان زين الدين المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الإمارات، أن بنك المشرق «أرسى معياراً إقليمياً وعالمياً جديداً للإدارة الرقمية الموظفين، واصفاً توظيف وحدات «فيلدغلاس» الثلاث في هذا الإطار الزمني القصير، بـ «الإنجاز الرائع». وقال: «استطعنا، بالتعاون مع شريك التنفيذ «أبسولوت»، وشركة «ورك سبند»، أن نضع نموذجَ تشغيل مستقبلياً لإدارة أصحاب المواهب الخارجيين على نطاق واسع».

ويوفر هذا النظام لبنك المشرق مصدراً واحداً للمعلومات الموثوق بها عن موظفيه الخارجيين، وخدماته الخارجية، ما يتيح عمليات شراء أذكى، وامتثالاً أقوى، ومواءمة أفضل مع المعايير التنظيمية. وتتكامل منصة نظام «فيلدغلاس» تكاملاً سلساً مع أنظمة بنك المشرق، ما يتيح إشرافاً مُحسّناً طوال دورة حياة المهام الطارئة.