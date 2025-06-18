«صيف موسكو» يحتضن 62 ألف زائر من الإمارات

أعلنت العاصمة الروسية موسكو استكمال استعداداتها لاستقبال الزوار والسياح من دولة الإمارات، خلال فصل الصيف الحالي، الذي يكتسب أجواءً استثنائية رائعة، في ظل طقس منعش ومتوازن بين البرودة والدفء، وجدول فعاليات متنوعة وحافلة بالحياة والإثارة والمتعة، عبر الامتداد الجغرافي للمدينة الساحرة، مع طيف من الفنون الروسية الأصيلة، وروح الثقافة الروسية ضاربة الجذور في الحاضر والماضي، حيث ترحب «موسكو» بضيوفها، القادمين من الشرق الأوسط، في صيف ثقافي احتفالي فاخر، وسط تصاعد لافت في أفواج وأعداد الزوار والسياح، المتدفقين من الإمارات، بلغ 62 ألفاً خلال العام الماضي 2024.

ومع حلول فصل الصيف، تشكل العاصمة الروسية ملاذاً أنيقاً ومنعشاً من حرارة الصيف لزوارها القادمين من منطقة الشرق الأوسط، بفضل مزيجها الفريد من الضيافة الراقية، والتجارب الفنية والثقافية الغامرة، والمساحات الخضراء الخلابة والواسعة، حيث تتحول موسكو إلى وجهة مثالية للراغبين بقضاء عطلة صيفية استثنائية.

وتشهد المدينة هذا الصيف تنظيم سلسلة من المهرجانات العالمية والفعاليات الفنية المتميزة، مع برنامج حافل مصمم خصيصاً لإسعاد الزوار من جميع الأعمار، وتتضمن قائمة مهرجانات موسكو الصيفية:

- مهرجان قصور موسكو: ويمثل دعوة للسفر عبر الزمن، في إطار برامج تفاعلية تقام في أكثر من 40 قصراً تاريخياً منتشراً في أنحاء المدينة.

- مهرجان «مسارح الشوارع»: وهو فعالية فريدة تمتد 92 يوماً، في 14 موقعاً في الهواء الطلق، ويشهد تقديم أكثر من 600 عرض، بمشاركة 3000 فنان من روسيا ودول العالم، بجانب ورش عمل إبداعية وعروض وطنية ومناطق ترفيهية مخصصة للعائلات.

- مهرجان «الحدائق والزهور»: حيث تحول المساحات الحضرية في موسكو إلى لوحات فنية طبيعية، تزخر بأنواع نادرة من النباتات وتصاميم زهرية مبهرة، وحيث يلتقي الجمال مع البيئة، في مشاهد ساحرة تصلح للنزهات والتصوير الفوتوغرافي.

- مشروعا «شارع. رقص» و«شارع. فن»: ينعشان قلب العاصمة بموسيقى حية، وعروض رقص، ورسوم في الهواء الطلق، مع ورش عمل مجانية ومعارض فنية على جادة «ستراستنوي».

- حدائق موسكو البارزة: وهي تتحول إلى مسارح طبيعية للحفلات الموسيقية المتنوعة، بين الجاز والروك والموسيقى الإلكترونية والعزف المنفرد، إلى جانب مناطق مخصصة للنزهات العائلية وبرامج ترفيهية شاملة موجهة لجميع أفراد الأسرة.

الفنادق

وتوفر فنادق موسكو الراقية تجربة إقامة مميزة مع خدمات سبا، وأجنحة خاصة، ومرافق مصممة خصيصاً لضيوفها من منطقة الخليج، بالإضافة إلى جولات خاصة في أشهر المعالم الحضارية، مثل الكرملين والساحة الحمراء، مع مجموعة واسعة من وسائل التسلية والوجهات الترفيهية، مثل المدن المائية، المراكز العلمية، حدائق الحيوان، والمساحات الخضراء الشاسعة في «حديقة جوركي» و«VDNH».

وتقدم مدينة موسكو وسلسلة فنادقها خدمات خاصة موجهة للمسلمين والعرب، تراعي الشريعة والتقاليد الإسلامية، تشمل مطاعم الأكل الحلال، وغرف مخصصة للصلاة، وموظفين يتحدثون العربية. ومن المتاجر التاريخية مثل «GUM» و«TSUM» إلى بوتيكات المصممين الروس والأسواق الحرفية، تقدم موسكو خيارات تسوق تنافس أشهر العواصم العالمية.

ومن أبرز الوجهات السياحية سوق «صنع في موسكو»، الذي يفتح أبوابه هذا الصيف. وتقدم موسكو لروادها الأجانب 14 جناحاً متنوعاً وغنياً تحت مظلة الحدث «صنع في موسكو»، لعرض الهدايا التذكارية المحلية الفريدة. كما يضم سوق «غرين ماركت» أكثر من 700 علامة تجارية محلية، في أجنحة فنية بتصاميم مبتكرة، على شكل صواريخ وعلب حلوى ومناطيد، مع توفر مطاعم متنوعة وورش عمل إبداعية طوال فصل الصيف.

ويهدف «صنع في موسكو» إلى دعم المنشآت المهنية والحرفيين في العاصمة موسكو وتعزيز حضورهم. وتتمثل أهداف الحدث في الترويج للعلامات التجارية الموسكوفية (التابعة لموسكو)، وتوسيع نطاق شهرتها ومبيعاتها.

ويتاح للمشاركين في المشروع مجموعة كبيرة من أدوات الترويج المجانية، المقدمة من المدينة، وتشمل: عرض السلع على البوابة الإلكترونية، وأرفف المتاجر المعتمدة ضمن «صنع في موسكو»، والإشارة إليهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، مع المشاركة في أكبر الأسواق والمعارض والفعاليات التجارية المتخصصة، وفي الحملات الإعلانية الكبيرة على منصات التجارة الإلكترونية.

ويقدم المشروع لزواره أكثر من 7000 علامة تجارية من «موسكو»، ويوفر أصنافاً رئيسية من البضائع والمنتجات، منها الملابس، الإكسسوارات، مستلزمات الأطفال، الأثاث والديكور، مستحضرات التجميل، وغيرها الكثير.

70 ألف سلعة

ويترقب سكان موسكو وضيوف العاصمة سوق «صنع في موسكو» الضخم ضمن فعاليات «الصيف في موسكو»، ويعمل 12 جناحاً فنياً في المواقع السياحية الرئيسية بالمدينة، على عرض أكثر من 70 ألف سلعة من منتجي موسكو المحليين، بدءاً من الملابس ومستحضرات التجميل، وصولاً إلى ألعاب الأطفال والمواد الغذائية، وجميع الأجنحة مصممة على شكل مجسمات واقعية، منها: قطعة شطرنج، توتة، حافلة، ساموفار (غلاية الشاي التقليدية)، ثلاجة، صاروخ، وغيرها الكثير.

وبات «السوق الأخضر» في ساحة بولوتنايا (Bolotnaya Ploshchad) المنصة الرئيسية، حيث يتوفر لأول مرة لسكان العاصمة الروسية وضيوفها حلبة تزلج مع سينما صيفية، مع برنامج ترفيهي وتعليمي غني على المسرح الرئيسي.

والمشاركة في سوق «صنع في موسكو» هي إحدى إجراءات الدعم، التي يقدمها قسم ريادة الأعمال والتنمية الابتكارية في مدينة موسكو لأصحاب المشاريع في العاصمة مجاناً. في إطار هذا المشروع، يمكن للعلامات التجارية المحلية عرض سلعها على أرفف الأجنحة الفنية، وتنظيم فعالياتها الخاصة: ورش عمل باستخدام منتجاتها، جلسات تذوق، عروض ترويجية، وكلمات لمتحدثين على المسرح الرئيسي في ساحة بولوتنايا.