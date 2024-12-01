برجيل القابضة تحتفي بترقية 53 مواطناً إماراتياً إلى مناصب قيادية

احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53، أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ترقية 53 شاباً مواطناً إلى مناصب قيادية في إطار مبادرتها «أنا 53، أنا المستقبل»، هذه المواهب، التي تتراوح أعمارها بين 18 و30 عاماً، تحظى بمكانة مميزة كسفراء للاتحاد، حيث تعكس قيم الابتكار والتميز والتقدم، وهم يمثلون مستقبل المؤسسة ويشكلون مصدر إلهام للجيل القادم من المواهب الإماراتية.

وتبرز المبادرة جهود برجيل القابضة في تسليط الضوء على موظفيها المتميزين عبر شبكتها الواسعة التي تضم مستشفيات ومراكز طبية ومراكز جراحة يومية في أبوظبي، العين، المنطقة الغربية، دبي، وبقية الإمارات. وشملت الترقيات 31 قائداً تتراوح أعمارهم بين 25 و43 عاماً، من بينهم قيادات نسائية، مما يعكس التزام برجيل القابضة بتمكين الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين.

احتفال بالتميز

والتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في برجيل القابضة، سفراء الاتحاد الذين تمت ترقيتهم بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، والإدارة العليا لتكريم حاملي شعلة مستقبل الإمارات.

وصرح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أهنئ دولتنا بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، حيث نجدد اليوم التزامنا أمام القيادة وشعب الإمارات بمواصلة العطاء والتفاني لتحقيق التنمية والازدهار، وتمثيل الوطن بأفضل صورة في المحافل المحلية والعالمية، نفخر بمبادرة مجموعة برجيل القابضة «أنا 53، أنا المستقبل»، التي تحتفي بترقية الشباب الإماراتيين في القطاع الصحي، هذا القطاع الحيوي الذي يشهد إسهامات مستمرة من القطاع الخاص، ومنها برجيل، في تطوير الكفاءات الوطنية والقيادات المستقبلية، تأكيداً على دور القدرات البشرية في تحقيق رؤى وطموحات قيادتنا الرشيدة».

تمكين قادة المستقبل

بوجود قوى عاملة تتجاوز 13000 موظف، كانت برجيل القابضة في طليعة رعاية المواهب الإماراتية مع كبار القادة الإماراتيين الذين يقودون المنظمة إلى الأمام في مناصب قيادية رئيسية، وقد تم الاعتراف بجهود المجموعة لدعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العديد من الجوائز، بما في ذلك ست جوائز «نافس» هذا العام، وجوائز من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل أهمية هذه المبادرة، وقال: «برجيل هي شبكة محلية تفخر برعاية المواهب المحلية وصناعة قادة الغد، لقد أظهرت هذه المواهب الـ 53، التي تحمل الآن لقب سفراء الاتحاد، سجلاً حافلاً بالتميز، إنهم يجسدون وحدة وطموح دولة الإمارات العربية المتحدة وهم مكلفون بدفع الابتكار والنمو في جميع أنحاء مؤسستنا مع المساهمة في رؤية الأمة للمستقبل».

رؤية الإمارات 2031

جاء إطلاق مبادرة «سفراء الاتحاد» انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من استثمار إمكاناتهم بالكامل، وتوفير الأدوات والفرص التي تعزز قدراتهم وتساهم في دعم مساهماتهم الهادفة.

وقالت الدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة: يمثل سفراء الاتحاد طموحات أمة ترتكز على الموهبة والابتكار والوحدة، من خلال تزويدهم بالتدريب والفرص الملائمة، لضمان تجهيزهم بشكل مثالي للريادة والابتكار ضمن برجيل القابضة.

وتعد هذه المبادرة تقديراً لإنجازات القادة الشباب الذين يشغلون مناصب حيوية في المجالات الطبية والإدارية، ودعوة لهم لتعزيز مساهماتهم في تحقيق تنمية مستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في سن 18 عاماً، أصبحت مريم سالم الفلاسي، أخصائية خدمة العملاء في مستشفى ميديور بدبي، أصغر إماراتية تتم ترقيتها إلى منصب قيادي كجزء من المبادرة، وشاركت مريم حماسها قائلة: «لم أتوقع أبداً مثل هذا الشرف في بداية مسيرتي المهنية، أنا ممتنة لفرصة التعلم والنمو، والمساهمة في تقدم بلدي».

كما وقال نهيان الحربي: «كوني طالب جامعي في تخصص هندسة الشبكات وموظف بدوام جزئي في برجيل أشعر بالفخر والامتنان لكوني جزءاً من هذه المبادرة، ونحن في غاية الامتنان لقادة برجيل وسوف نكون عند حسن الظن».

تؤكد هذه المبادرة على التزام برجيل القابضة بتكوين مكان عمل شامل يدعم الطموح والتعاون والابتكار، ومن خلال الاستثمار في الشباب الإماراتي، لا تعمل المجموعة على تعزيز نموها الداخلي فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.