الإمارات تكسب الرهان.. عمالقة صناديق التحوط تواصل التدفق

«هيل هاوس» و«موزينيتش» تقودان موجة دخول الصناديق إلى الدولة

«روكوس» و«مان» و«بالياسني» أسماء كبرى ترسخ وجودها في الإمارات

كبار مديري الأصول ينقلون عملياتهم إلى الدولة

أبوظبي ودبي تستقطبان استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول

100 صندوق تحوط في دبي مع تضاعف العدد خلال عامين

284 شركة في «أبوظبي العالمي» والطلبات الجديدة تتجاوز 100 شركة

شهد شهرا مارس وأبريل 2026 زخماً لافتاً في تحركات صناديق التحوط العالمية نحو الإمارات، حيث واصلت كل من دبي وأبوظبي استقطاب كبرى الأسماء الاستثمارية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

ويأتي ذلك امتداداً لموجة نمو قوية رفعت عدد الصناديق، التي اختارت الإمارات بأكثر من 400% بين عامي 2023 و2025، متفوقة على مراكز مالية تقليدية مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.

وتعكس التحركات الأخيرة وتصريحات مديري الأصول العالميين ثقة متزايدة بمكانة الإمارات مركزاً مالياً دولياً، حتى في ظل الظروف الراهنة، فقد عززت دبي وأبوظبي حضورهما محوراً رئيسياً لصناديق التحوط، مدعومتين ببيئة ضريبية جاذبة، وأطر تنظيمية مرنة، وموقع جغرافي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وباعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً ومغناطيساً لرؤوس الأموال والمواهب، يسود التفاؤل بين عدد من المصرفيين العالميين بانتعاش سريع للصفقات في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وأنشأت شركات مثل إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت وبالياسني أسيت مانجمنت عملياتها في المنطقة، رغم التوتر القائم في المنطقة، وسمحت بعض شركات وول ستريت مؤقتاً لموظفيها في الإمارات بالعمل عن بعد.

تحركات بارزة

خلال الفترة بين أول مارس وحتى 9 أبريل 2026، أعلنت شركة «هيل هاوس إنفستمنت» Hillhouse Investment (التي تدير أصولاً تتجاوز 100 مليار دولار) افتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي مطلع أبريل 2026، في خطوة تعكس ثقة الصناديق الآسيوية بالسوق الإماراتية، كما افتتحت «موزينيتش آند كو» Muzinich & Co مكتباً لها في المركز نفسه أواخر مارس، مستهدفة الاستفادة من الكوادر المحلية والسيولة في المنطقة.

واستكملت «بالياسني» Balyasny Asset Management إطلاق عملياتها في أبوظبي، مستفيدة من السيولة المتنامية وتوافر الكفاءات.

كما بدأت «مان جروب» Man Group أكبر شركة صناديق تحوط مدرجة في العالم (بأصول تتجاوز 213 مليار دولار) خطوات ترسيخ وجودها في الإمارة، مع تركيز متزايد على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

وفي دبي، وسعت «أرو بوينت» Arrowpoint Investment Partners فريقها المحلي، بنقل عدد من كبار التنفيذيين إليها خلال الربع الأول من 2026، كما حصل صندوق التحوط «روكوس كابيتال مانجمنت» Rokos Capital Management على موافقة الجهات التنظيمية في أبوظبي، وقام بنقل أحد الأعضاء الرئيسيين في فريقه، على الرغم من تصاعد التوترات في المنطقة، في خطوة تعكس انتقالاً فعلياً للمنطقة وليس مجرد نية، كما واصل بريفان هوارد Brevan Howard تعزيز حضوره في أبوظبي، مع منح موظفيه مرونة العمل عن بعد خلال التوترات، بالتوازي مع رفع عدد موظفيه المحليين إلى أكثر من 150، لتصبح الإمارة إحدى أكبر قواعده التشغيلية عالمياً.

وجود دائم

أكدت «فيريشن» Verition Fund Management توجهها لتمديد عقد مكتبها في دبي لخمس سنوات إضافية، مع خطط لتعزيز وجودها الإقليمي، مشددة على أن الإمارات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها طويلة الأجل، وتدير «فيريشن»، أصولا تزيد قيمتها على 14 مليار دولار، ولديها نحو 50 موظفاً في دبي، وحصلت على ترخيص في عام 2023.

وبالمثل شدد «ميلينيوم مانجمنت» Millennium Management على استمرارية عملياته من دبي، معتبراً الإمارة مركزاً إقليمياً واعداً، حيث يضم مكتبه نحو 120 موظفاً، و25 فريقاً استثمارياً. كما أكدت هدسون باي كابيتال مانجمنت Hudson Bay Capital Management ثقتها بالإمارات وجهة رئيسية للاستثمار طويل الأجل، مع توسعها في أبوظبي إلى جانب عملياتها في دبي.

عودة سريعة

رغم الأوضاع الإقليمية، أظهرت التطورات الأخيرة عودة سريعة للنشاط، حيث عاد عدد من التنفيذيين والمصرفيين الدوليين إلى الدولة عقب تهدئة الأوضاع، وفق تقارير بلومبيرغ.

وتشير تحركات المصرفيين العالميين إلى قوة الجاذبية، التي تتمتع بها المنطقة رغم الصراع الجيوسياسي الأخير.

وأشار بعض المصرفيين إلى أن العملاء الإقليميين حريصون على العمل كالمعتاد؛ فقد واصلت الشركات في الشرق الأوسط إبرام صفقات استثمارية خارجية.

وفي هذا السياق، نفذت «بلاكستون» استثماراً بقيمة 250 مليون دولار في منصة بنية تحتية للمدفوعات في أبوظبي، في واحدة من أولى الصفقات خلال فترة التوترات، كما سجل سوق أبوظبي العالمي نمواً في عدد الشركات بنسبة 5 % خلال مارس ليصل إلى 284 شركة، مع أكثر من 100 طلب تسجيل قيد الدراسة، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري.

وأكد مستثمرون أن البنية التحتية القوية ونظام الحوكمة في الإمارات يساعدان على التعافي السريع.

في السياق ذاته، واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً رئيسياً لصناديق التحوط، حيث تجاوز عدد الصناديق العاملة فيه 100 صندوق، أي ضعف العدد المسجل مطلع 2024، كما أطلقت دبي المرحلة الأولى من توسعة منطقة «زعبيل» التابعة للمركز، لاستيعاب الطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول والثروات.

وتشمل الشركات التي أسست فروعاً لها في دبي في 2025، بارون كابيتال مانجمنت، وبلوكريست كابيتال، ونايا كابيتال مانجمنت، وناين ماستس كابيتال، ونورث روك كابيتال، وأوك هيل أدفايزرز، وبيرل دايفر كابيتال، وسيليكت إيكويتي جروب، وستراتيجيك إنفستمنت جروب، وسيلفر بوينت كابيتال، وسكويربوينت كابيتال، وويلوينج كابيتال جروب.

وتنضم هذه الشركات إلى مجموعة من مديري الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، بينهم بالياسني، وبلاك روك، وبلو آول، وبريفان هوارد، ودايمون آسيا، وإكسودوس بوينت، وهدسون باي، وميلينيوم، وكيوب ريسيرش آند تكنولوجيز (QRT)، وفيريشن.