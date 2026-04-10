تفاهم بين «الإمارات للتنمية» و«أبوظبي للصادرات»

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية. وتضع المذكرة إطار عمل موحداً لتوفير حلول تمويلية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات.

وتم سحب الدفعة الأولى بموجب هذا الإطار، والتي بلغت قيمتها 367 مليون درهم، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة تطبيق البرنامج. وقّع المذكرة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.

وتتيح المذكرة للمصنعين في الدولة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 367 مليون درهم، سيوفرها مكتب أبوظبي للصادرات، من خلال برامج الإقراض الخاصة بمصرف الإمارات للتنمية.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تعتبر شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات، بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تمويل الصادرات في دولة الإمارات، ومن خلال المواءمة بين إمكاناتنا، نتيح للشركات المصنعة إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المالية».