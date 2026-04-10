«التايم الأمريكية»: دبي تصمد بفضل قوتها الناعمة وأدواتها المالية

أكدت مجلة تايم الأمريكية في تقرير حديث أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الإمارات، وعلى دبي على وجه الخصوص، لم تكن مجرد هجوم مادي، بل كانت بمثابة استهداف مباشر لـ«فكرة دبي» كمدينة استثنائية في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.

وبالرغم من هذه الاعتداءات أوضح التقرير صمود منظومة الجاذبية الاقتصادية للإمارة، بفضل مزيج فريد يجمع بين القوة الناعمة وأدواتها في إدارة الثروة المالية الضخمة، ما يجعلها نموذجاً نادراً في التاريخ الحديث للمدن القادرة على التعافي سريعاً من الصدمات.

وأشار التقرير إلى أن دبي بُنيت بشكل متعمد على القوة الناعمة، محوّلة الوفرة الاقتصادية إلى جاذبية ثقافية وسمعة دولية لم تضاهها أي مدينة سابقة.

فالمشاهد الثقافية والفنية، مثل «أرت دبي» ومتحف المستقبل، والمرافق رفيعة المستوى، بما في ذلك دار الأوبرا وصالات «السركال أفنيو» والمطاعم الحائزة نجوم ميشلان، تشكل جميعها منظومة جذب متكاملة تجعل المدينة نموذجاً للقوة الذكية ومتعددة الطبقات.

ولم تتوقف القوة عند الناعمة فحسب؛ فقد عززت دبي مكانتها بفضل قوتها المالية، والتي تتجلى في وفرة الموارد وقدرتها على اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

فقد اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حزمة اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم قطاعي الضيافة والسياحة بعد الضربات، كما أعادت شركة طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى 125 وجهة خلال أيام قليلة، ما يعكس سرعة وكفاءة التعافي.

وأكد التقرير أن هذه المزايا الاقتصادية والقانونية – مثل انعدام ضريبة الدخل الشخصي، ونظام التأشيرة الذهبية للمستثمرين، والإطار التنظيمي المرن، والمناطق الحرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يضع ثلث سكان العالم على بعد أربع ساعات طيران فقط– لم تتأثر بالهجمات، بل تظل عناصر جذب مستمرة للمستثمرين ورواد الأعمال.

كما نوّه التقرير بالقدرة الفريدة لدبي على تعويض أي مخاطر أو أضرار ناتجة عن الأزمات، بفضل تراكم القوة الناعمة والمالية على مدى سنوات طويلة.

وقال الكاتب الصحفي بوبي جوش: «معظم ما جعل دبي مغناطيساً للعالم قبل يوم واحد من اندلاع الأزمة لا يزال قائماً، وسيستمر في جذب المستثمرين والمواهب العالمية».

وأشار التقرير أيضاً إلى أن دبي تتفوق على منافسيها في أوروبا وآسيا، حيث تواجه مدن مثل لندن ونيويورك تكاليف مرتفعة وبيئة أحياناً عدائية تجاه الأجانب، بينما تفرض مدن شرق آسيا الكبرى قيوداً ثقافية ولغوية تجعل من الصعب على المستثمرين ورواد الأعمال الاندماج.

في المقابل، توفر دبي بيئة متكاملة تجمع بين الأمان، والجاذبية الاقتصادية، والبنية التحتية المتقدمة، مما يجعلها وجهة مفضلة ومستمرة لجذب الاستثمارات العالمية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن اهتمام العالم بدبي وحرص المستثمرين على الاستمرار فيها يُعد دليلاً على قوة المدينة الناعمة المتراكمة، وأن دبي، بفضل التخطيط الاستراتيجي لقيادتها والقدرة على استخدام مواردها المالية بذكاء، ستظل صامدة ومتقدمة، قادرة على التعافي بسرعة من أي صدمات، ومستمرة كواحدة من أبرز المدن العالمية في القرن الحادي والعشرين.