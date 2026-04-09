دو تعيد تمويل وترتيب تسهيلات ائتمانية متجددة بملياري درهم

البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو، إتمام عملية إعادة تمويل وترتيب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك بموجب اتفاقية جديدة مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أجل استحقاق التسهيلات الجديدة يمتد إلى سبع سنوات، وستُستخدم لدعم الأغراض العامة وتعزيز السيولة، إلى جانب تلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وبيّنت أنه حتى تاريخ الإعلان لم يتم استخدام أي جزء من هذه التسهيلات، لافتةً إلى أن الشروط المحسّنة تعكس ثقة البنوك المشاركة في متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.

وأضافت أن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد تولى عملية ترتيب التسهيلات الائتمانية المتجددة بصفته المنسق والمنظم الرئيسي والمفوض الأولي ومدير سجل الاكتتاب، إلى جانب كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك إنتيسا سان باولو، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، والتي شاركت في العملية كمنظمين رئيسيين ومديرين لسجل الاكتتاب. فيما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل التسهيل.

وبينت أن العملية تأتي في إطار إدارة هيكل رأس المال والسيولة، بما يعزز مرونتها المالية ويدعم تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.