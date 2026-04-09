عمومية سالك توافق على توزيع أرباح «مرحلية» و«استثنائية»

وافقت الجمعية العمومية لشركة سالك المنعقدة الخميس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 890.34 مليون درهم (ما يعادل 11.8712 فلساً/للسهم) عن النصف الثاني 2025.

كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 107.84 ملايين درهم (ما يعادل 1.44 فلس/ للسهم).

وخلال الاجتماع صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وصادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام 2025.

كما وافقت الجمعية العمومية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

الجدير ذكره أن الشركة قد أعلنت سابقاً عن قفزة الإيرادات بنسبة 35.1%، لتصل إلى 3.09 مليارات درهم في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 33.4%، ليصل إلى 1.55 مليار درهم، مقابل 1.16 مليار درهم، تم تسجيلها خلال عام 2024.

وبلغ صافي الربح التشغيلي للشركة 1.99 مليار درهم في العام 2025 مقارنة مع 1.48 مليار درهم للعام 2024.

وعزت الشركة هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التسعير المتغير اعتباراً من 31 يناير 2025، بالإضافة إلى تشغيل بوابتين جديدتين طوال العام، وتحسن النشاط الاقتصادي، الذي أدى إلى زيادة تسجيل المركبات، ونمو الحركة المرورية.