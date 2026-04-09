"دبي للسلع المتعددة " يطلق مركز التجارة البحرية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إطلاق مركز التجارة البحرية، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للشحن والتجارة البحرية والتمويل .

ويستند مركز التجارة البحرية إلى قاعدة راسخة تضم أكثر من 150 شركة مرتبطة بالقطاع البحري تعمل ضمن المنطقة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية ودعم التجارة.

بناء المنظومة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة : "لم يعد الشحن اليوم يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يرتبط أيضاً بكيفية تمويل هذا النشاط وهيكلته وإدارته. ومن خلال مركز التجارة البحرية، نعمل على بناء المنظومة المتكاملة التي تعكس هذه الحقيقة. فنحن نجمع الشركات ورؤوس الأموال والخدمات المرتبطة بالتجارة البحرية، ونهيئ الظروف التي تتيح استقطاب حصة أكبر من هذه القيمة إلى داخل دبي".

ويؤدي المركز دور منصة تجارية تجمع مختلف العناصر المرتبطة بنشاط الشحن، بما في ذلك التمويل البحري، والتأمين، والخدمات القانونية، والتوثيق الرقمي، وإدارة المخاطر، والمعلومات التجارية. ومن خلال ذلك، تم تصميم المركز لضمان هيكلة وتمويل والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها قطاع الشحن العالمي داخل دبي. ويشمل ذلك تعزيز الترابط بين ملاك السفن، والمشغلين، والممولين، وشركات التأمين، والمستشارين القانونيين، ومزودي التكنولوجيا ضمن بيئة متكاملة واحدة.

ويعكس المركز الجديد تحولاً أوسع في قطاع الشحن العالمي، حيث تتجه الشركات بشكل متزايد إلى التمركز في بيئات تجمع بين تدفقات التجارة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، وعمق الخدمات المساندة.

وبالتعاون مع مركز فين إكس ومركز الثروات التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة، سيربط مركز التجارة البحرية التجارة البحرية بإمكانية الوصول إلى رأس المال والتمويل وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم هيكلة الثروات المرتبطة بأصول الشحن والتجارة والحفاظ عليها. ويُمثل ذلك امتداداً طبيعياً لنموذج عملنا، كما يعكس المرحلة المقبلة من النمو لكل من مركز دبي للسلع المتعددة ومشهد التجارة الأوسع.

وسوف يعمل مركز التجارة البحرية بانسجام وثيق مع المنظومات الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ولا سيما مركز فين إكس ومركز الثروات، بما يسهم في إيجاد منصة أكثر تكاملاً حول التجارة البحرية. فمن خلال مركز فين إكس، ستتمكن الشركات البحرية من الوصول إلى رأس المال، وحلول التمويل، وأدوات إدارة المخاطر المرتبطة مباشرة بالنشاط الفعلي للشحن، بدءاً من تمويل السفن وصولاً إلى الذمم المدينة المرتبطة بالشحن، وفي الوقت نفسه، سيدعم مركز الثروات ملاك السفن، وأصحاب الأعمال، ورواد الأعمال في القطاع البحري في هيكلة وإدارة الثروات المرتبطة المرتبطة بعمليات الشحن. ويؤدي هذا التكامل مجتمِعاً إلى إيجاد بيئة أكثر شمولاً تندمج فيها التجارة الفعلية، والهيكلة المالية، والحفاظ على رأس المال ضمن منظومة واحدة مترابطة.

ويمثل الطابع المؤسسي الجديد لمركز التجارة البحرية تطوراً لـ نادي دبي البحري السابق التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي أُطلق في عام 2016 كمنصة للحوار والتفاعل مع القطاع. أما المركز الجديد، فيتجاوز مفهوم التواصل وبناء العلاقات ليؤسس تجمعاً اقتصادياً متكاملاً يركز على التنفيذ والخدمات وخلق القيمة.