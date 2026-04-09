«مبادلة» تُسهم بـ 45 مليار درهم في الناتج المحلي لأبوظبي

واصلت مبادلة خلال عام 2025 جهودها الرامية لتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية لدعم الكوادر الوطنية، وجذب رؤوس أموال عالمية، وتسريع نمو القطاعات الاستراتيجية، التي تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وساهمت مبادلة بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، فيما دعمت نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51 % منذ عام 2021، بما يرسخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.

وشكّل عام 2025 واحداً من أكثر الأعوام نشاطاً لمنصات مبادلة الاستثمارية العالمية، حيث وسّعت المجموعة نطاق استثماراتها الاستراتيجية، وعززت حضورها عبر شراكات دولية في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ما يعكس توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية للطاقة، وغيرها.

وأطلقت مبادلة شراكة بقيمة مليار دولار «3.7 مليارات درهم»، مع «مجموعة فورتريس»، للاستثمار في الائتمان الخاص، وتوسيع حلول التمويل المرنة لدعم الشركات المتوسطة، وفرص الاستثمار في الأصول المدعومة. وضخّت مبادلة استثماراً إضافياً كبيراً في شركة «بي سي آي فارما سيرفيسيز»، ضمن صفقة استراتيجية مشتركة مع «بين كابيتال» و«كولبيرغ»، لدعم توسيع قدرات الشركة في مجالات تطوير وتصنيع العلاجات الحيوية المبتكرة، والمنتجات البيولوجية، والعلاجات الدوائية المتخصصة، بما يواكب الطلب العالمي المتنامي.

وأبرمت مبادلة شراكة مع «سيلفر ليك»، من خلال الاستحواذ على مجموعة «إنديفر»، وهي منصة عالمية رائدة، تركز على تمثيل المواهب والإعلام والترفيه، والمالكة لشركة «تي كيه أو»، التي تضم تحت مظلتها مؤسستي «يو إف سي» و«دبليو دبليو إي».

ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مبادلة وسيلفر ليك، ويعد إضافة نوعية لمحفظة مبادلة، من خلال الاستثمار في الأصول عالية الجودة، القادرة على توليد تدفقات نقدية مجزية، مع ضمان آفاق نمو واعدة ومستدامة على المدى الطويل.

وأنجزت الشركة استثماراً بقيمة 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، إلى جانب «إي كيو تي» وشركاء مؤسسيين عالميين، للاستحواذ على حصة في «نورد أنجليا إديوكيشن»، المشغّل العالمي الرائد للمدارس الدولية المتميزة، والذي يخدم أكثر من 100 ألف طالب في 37 دولة.

واستثمرت «مبادلة» في حصة أقلية في شركة «تيشيم»، بقيمة تقارب 6.7 مليارات يورو «28.8 مليار درهم»، ضمن تحالف يضمُّ «مجموعة بارتنرز»، و«جي آي سي»، و«تي بي جي رايز كلايمت»، لدعم الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع العقارات، والذي يمثل نحو 40 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.

واستحوذت مبادلة على حصة قدرها 30 % في شركة لوسكام إنترناشونال، الشركة الرائدة في مجال حلول تجميع منصات الشحن، والتغليف القابل لإعادة الاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بجانب مجموعة من المساهمين، تضم «تروستار كابيتال»، وشركة «فاونتن فست»، و«سينوترانس». ويمثل هذا الاستثمار أول حضور لمبادلة في القطاع الصناعي في آسيا.

كما استثمرت مبادلة، من خلال مشروع مشترك مع «أرديان»، مبلغ 253 مليون دولار أمريكي «929 مليون درهم» للاستحواذ على حصة في أربعة عقارات تجزئة فاخرة في باريس ونيويورك، مؤجرة لبيوت الأزياء التابعة لمجموعة «كيرينغ».

والتزمت مبادلة باستثمارات بقيمة نحو 300 مليون يورو «1.29 مليار درهم»، لصالح شركة «ريزولف إنرجي»، بالتعاون مع «آكتيس»، لدعم توسعة مشاريع توليد الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا.

والتزمت مبادلة بالاستثمار في حصة أقلية منظمة في شركة «تروكورديا»، بالشراكة مع «مجموعة كارلايل»، من خلال أداة حقوق ملكية محمية ضد الخسائر. وتتيح هذه الصفقة الوصول إلى منصة وساطة تأمينية واسعة النطاق، وخفيفة الأصول في الولايات المتحدة.

وأنجزت «مبادلة كابيتال» بنجاح، صفقة الاستحواذ على شركة «سي آي فاينانشال»، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات المتنوعة في أمريكا الشمالية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 12.1 مليار دولار كندي «32.2 مليار درهم».

ويجسّد هذا الحجم من الأصول، رؤية مبادلة كابيتال الهادفة إلى بناء منصة عالمية رائدة في إدارة الأصول، ترتكز على تقديم استثمارات بديلة بمعايير مؤسسية رفيعة، عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية.