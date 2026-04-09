«الحبتور» تطلق برجاً تجارياً بـ5 مليارات درهم ضمن خطة توسع طموحة في الإمارات

أعلنت مجموعة الحبتور عن إطلاق مشروع جديد يتمثل في برج تجاري مميز بمعايير عالمية، ليكون أحد أبرز المعالم في الحبتور سيتي، باستثمارات تتجاوز 5 مليارات درهم، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وقال خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجموعة الحبتور، في منشور له على موقع «إكس»: «يأتي هذا المشروع كأول إعلان ضمن سلسلة من المشاريع التي تعتزم المجموعة إطلاقها خلال العام الجاري في كل من دبي وأبوظبي، في إطار استراتيجيتها المستمرة للتوسع وتعزيز النمو».

وأكدت المجموعة ثقتها الكبيرة في البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى ما تتمتع به من مقومات قوية تشمل الأمن والاستقرار، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات المتقدمة التي تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.

كما شددت على أن هذه النجاحات تعود إلى الرؤية الحكيمة للقيادة، التي تواصل العمل على ترسيخ مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار، وضمان أعلى مستويات الأمن والاستقرار، ما يعزز الثقة بمستقبل الاستثمار فيها.