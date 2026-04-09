أسواق الإمارات.. اليوم آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لـ 9 شركات

يوافق الخميس 9 أبريل 2026 آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لـ 9 شركات مدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.

وتشمل الشركات المدرجة في سوق دبي المالي كلا من بنك دبي الإسلامي، الأغذية المتحدة، دبي للمرطبات وهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما شمل الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كلًّا من الدار العقارية، إنفيكتوس للاستثمار، بيور هيلث، ألفا داتا، وأدنوك للحفر.

وكانت الجمعيات العمومية للشركات الـ9 قد أقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين، شملت 35 فلساً للسهم لبنك دبي الإسلامي، و50 فلساً للسهم لشركة الأغذية المتحدة، و1.1 درهم للسهم لدبي للمرطبات، و25.50 فلساً للسهم لـ الدار العقارية، و3.571 فلوس للسهم لـ إنفيكتوس، و5.41 فلوس للسهم لـ بيور هيلث، وذلك عن عام 2025.

كما شملت التوزيعات 6.5 فلوس للسهم لمساهمي شركة ألفا داتا، و6.2 فلوس للسهم لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك عن النصف الثاني من عام 2025، في حين أقرت عمومية أدنوك للحفر توزيع أرباح نقدية بـ 5.74 فلوس للسهم عن الربع الرابع.