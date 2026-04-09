الدولار يتذبذب مع حذر الأسواق حيال وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

ظل أداء الدولار متذبذبا اليوم الخميس بعد أن ​تكبد خسائر كبيرة في وقت يتمسك فيه المستثمرون بالحذر ‌مع تقييم ​ما إذا كان وقف إطلاق النار الهش لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران سيصمد.

وتتصاعد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار مع مواصلة إسرائيل حربها الموازية ضد "حزب الله" في لبنان، واتهمت طهران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق ⁠وقالت إن المضي قدما في محادثات السلام سيكون "غير منطقي".

وظل مضيق هرمز مغلقا أمام السفن المبحرة دون تصريح، وقالت شركات الشحن إنها بحاجة إلى مزيد من الوضوح قبل استئناف المرور في المضيق ‌مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.01 بالمئة إلى 99.05. ‌وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1663 دولار وزاد الجنيه ‌الإسترليني قليلا بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1.3393 دولار.

وبدد الين بعض ‌مكاسبه التي حققها في ‌الجلسة الماضية عقب الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13 بالمئة إلى 158.8 مقابل الدولار.

ومن المتوقع ​أن يتحدث محافظ ‌بنك اليابان كازو ​أويدا إلى البرلمان اليوم الخميس الساعة ⁠0415 بتوقيت جرينتش.

وحقق الدولار أكبر المكاسب خلال حرب إيران مقارنة ببقية العملات، ومن أسباب ذلك كون الولايات المتحدة مصدرا صافيا للطاقة وبالتالي ​فهي أقل ⁠عرضة للتداعيات ⁠الاقتصادية التي تواجهها الدول المستوردة للنفط مثل اليابان والعديد من الدول الأوروبية.

وهزت الحرب التي استمرت نحو خمسة أسابيع ثقة المستثمرين وتسببت في أكبر ⁠اضطراب في إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق.

يقول المحللون إن الهدنة الهشة تمنح إيران سيطرة أكبر على الشحن عبر المضيق الحيوي مقارنة بما كان عليه الحال قبل اندلاع الصراع، بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديداته بمهاجمة البنية التحتية ‌المدنية الإيرانية.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير في الولايات ​المتحدة لاحقا اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.7033 دولار أمريكي. فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5826 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.61 بالمئة إلى 70944.20 دولار. وهبط سعر ​إيثر 1.35 بالمئة إلى ‌2180.21