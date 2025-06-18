أومودا وجايكو تتوسعان ضمن شراكات استراتيجة في الإمارات

احتفلت علامتا أومودا وجايكو، بالتعاون مع وكيلهما في الإمارات الشمالية كلداري للسيارات، بالافتتاح الرسمي لصالة عرضهما الجديدة في إمارة الفجيرة. ويشكّل هذا الحدث البارز محطة استراتيجية ضمن مسيرة العلامتين لتوسيع انتشارهما في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتعزيز حضورهما في منطقة الإمارات الشمالية بشكل خاص، في خطوة تعكس سعياً متواصلاً نحو التوسّع والتميّز.

حضرت حفل الافتتاح نخبة من الضيوف المرموقين، من كبار الشخصيات والمسؤولين في الإدارة العليا في شركة كلداري للسيارات وأومودا وجايكو، إلى جانب عدد من المؤثّرين البارزين والعملاء من مختلف أنحاء المنطقة. وقد حظي الضيوف بفرصة حصرية لاكتشاف المرافق المتطوّرة لصالة العرض الجديدة، والتعرّف عن كثب إلى المجموعة الكاملة من أحدث طرازات أومودا وجايكو، في أجواء تعبق بالابتكار وتعكس رؤية العلامتين للمستقبل.

مع هذا الافتتاح، تحتضن إمارة الفجيرة ثاني صالة عرض لعلامتَي أومودا وجايكو في الإمارات الشمالية ضمن شراكتهما الاستراتيجية مع شركة كلداري للسيارات، وذلك بعد افتتاح صالة العرض الأولى في رأس الخيمة. وانسجاماً مع خطتهما التوسّعية الطموحة في المنطقة، تستعد العلامتان لافتتاح صالة عرض ثالثة قريباً في إمارة الشارقة، في خطوة تؤكّد التزامهما الراسخ بتعزيز حضورهما في السوق الإماراتية.

صُمِّمت صالة العرض الجديدة لتكون وجهة رائدة لعشّاق السيارات والباحثين عن تجربة استثنائية، إذ تمزج بين التصميم المبتكر والتقنيات المتطوّرة ضمن بيئة تفاعلية وغامرة. وتتيح هذه الصالة للزوار فرصة استكشاف تشكيلة واسعة من الطرازات المتميّزة، بما في ذلك سيارة أومودا C5، وطرازَي جايكو J7 وJ8، إلى جانب السيارات الكهربائية المنتظرة، وذلك وسط أجواء تنبض بالابتكار وتمنح العملاء تجربة مصمّمة خصيصاً لتلبية تطلّعاتهم.

في هذا السياق، صرّح شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، قائلاً: "يمثّل افتتاح صالة العرض في الفجيرة خطوة مهمّة ضمن رؤيتنا الهادفة إلى توفير حلول تنقّل متطوّرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وبالتعاون مع كلداري للسيارات، نسعى إلى تقديم تجربة متكاملة ترتقي بتوقّعات العملاء، وتجمع بين الابتكار، والجودة، وأسلوب الحياة العصري."

بدوره، علّق أكسل دراير، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري للسيارات، قائلاً: "تجسّد صالة العرض الجديدة التزامنا بتوفير سيارات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية لعملائنا في الإمارات الشمالية. وتترجم شراكتنا مع أومودا وجايكو طموحنا المشترك في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز رضا العملاء، والمساهمة في نمو قطاع السيارات في دولة الإمارات على المدى الطويل."

تخلّلت حفل الافتتاح مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفرص المثالية لتوطيد العلاقات والتواصل، إلى جانب عروض السيارات الحيّة، مما أتاح للضيوف فرصة التعرّف عن كثب إلى التكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري اللذَين يميّزان طرازات أومودا وجايكو.

في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات في دولة الإمارات، يستعرض افتتاح هذه الصالة دور أومودا وجايكو في توفير حلول تنقّل مبتكرة تجمع بين الأناقة والاستدامة، بما يلبّي تطلّعات العملاء في السوق المحلية ويواكب تطوّرها المستمر.