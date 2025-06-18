الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها إلى عمّان وتل أبيب حتى 20 و22 يونيو

أعلنت "الاتحاد للطيران" عن إلغاء رحلاتها بين أبوظبي - عمّان، وأبوظبي- تل أبيب، حتى 20 و22 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أن جميع الرحلات بين أبوظبي وعمّان ستُلغى حتى 20 يونيو الجاري، بينما تتوقف الرحلات إلى تل أبيب حتى 22 يونيو، مشيرة إلى أنه لن يُسمح للمسافرين في رحلات العبور عبر أبوظبي ضمن هذه الوجهات بالسفر من مطارات المغادرة.

وأكدت أن فرق العمل التابعة لها تتولى دعم الضيوف المتأثرين بهذه التغييرات وتقديم المساعدة اللازمة في ترتيبات السفر البديلة. كما تواصل الشركة تغيير مسار عدد من الرحلات الأخرى استجابة لإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.

وقالت الشركة إنها تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات المعنية، مؤكدة أن سلامة الضيوف والطواقم الجوية تبقى على رأس أولوياتها.

ودعت «الاتحاد للطيران» المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة الإلكتروني etihad.com أو عبر التطبيق المخصص للهواتف المحمولة، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم +971 600 555 666 (داخل الإمارات). كما نُصح المسافرون بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة «إدارة الحجز» لضمان تلقي آخر المستجدات.