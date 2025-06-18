"إمباور" تُطلق أعمال الحفر والأساسات لمحطة تبريد في الصفوح

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة الصفوح 2، وذلك في إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي.

وقد بدأت المؤسسة فعليًا أعمال الحفر خلال الشهر الجاري، فيما من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2025.

وتُعد المحطة الجديدة الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية الذي تعتزم "إمباور" إنشاؤها في المنطقة، حيث ستوفر المحطة الجديدة قدرة تبريد تصل إلى 23,400 طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني ، من بينها "مركز الابتكار"، الذي يعد من المعالم البارزة في منطقة "الصفوح". وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إمباور" لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إمباور" التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الصفوح من تنوع سكاني ملحوظ بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من شارع الشيخ زايد، وسط مساحات خضراء ومرافق متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات من مدارس، ومراكز تسوّق، وترفيه، ولياقة بدنية وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "نمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية "إمباور" التوسعية، التي تهدف إلى تعزيز حضورنا في السوق المحلية وزيادة حصتنا في المناطق الحيوية من دبي، خاصة مع الارتفاع المستمر في الطلب على خدمات تبريد المناطق. وتأتي هذه المحطات الجديدة استجابة للنمو السكاني والعمراني الذي تشهده المنطقة، ما يتطلب بنية تحتية مستدامة تواكب هذا التطور."

وأضاف بن شعفار: "نواصل تكثيف جهودنا لتقديم خدمات تبريد موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، من خلال التوسع في إنشاء محطات جديدة تغطي مختلف أنحاء الإمارة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز استدامة البنية التحتية، وتوفير حلول تبريد ذكية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف دبي في مجال التنمية المستدامة."

وأشار إلى أن المؤسسة ماضية في ضخ استثمارات مدروسة لتوسيع عملياتها في دبي، في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشآتها وكوادرها الفنية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها، وتعزيز كفاءتها، وتلبية تطلعات السكان والمطورين للحصول على حلول تبريد مستدامة وفعالة من حيث الطاقة والتكلفة.