السياحة الداخلية تقود نشاط الفنادق

أعلنت فنادق دبي عن إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية الجديدة خلال شهري أبريل ومايو، بهدف تعزيز الترابط المجتمعي، وتقديم تجارب ترفيهية وتعليمية مبتكرة، تدعم نمط الحياة المتوازن للعائلات والمقيمين.

وتتصدر مجموعة جميرا التابعة لـ«دبي القابضة» هذه المبادرات، من خلال تقديم برامج تعليمية مخصصة للأطفال ضمن عروض الإقامة، أبرزها «المخيم التعليمي» في نادي جميرا سيركل للأطفال بفندق جميرا بيتش.

ويقدم البرنامج تجربة تعليمية تفاعلية، تحاكي اليوم الدراسي، من خلال أنشطة متنوعة، تشمل السرد القصصي، والمشاريع الإبداعية، والألعاب التعليمية، إلى جانب أنشطة حركية تعزز الإبداع والفضول، بإشراف معلمين معتمدين من منظمة البكالوريا الدولية.

ويتوفر البرنامج لضيوف منتجعات جميرا الشاطئية، ما يعزز جاذبية الإقامة العائلية قصيرة المدى، ويدعم توجهات السياحة الداخلية.

كما تقدم عروض الإقامة حزمة من المزايا التنافسية، تشمل أسعاراً مخفضة، وتسجيل دخول مبكر ومغادرة متأخرة، وخيارات إقامة مرنة، إضافة إلى تناول الأطفال للطعام مجاناً، عند اختيار نظام نصف إقامة، ما يعزز القيمة المقدمة للزوار.