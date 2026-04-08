مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة يبرز الصعود القوي لسوق دبي

شهدت الأصول في الأسواق الناشئة موجة صعود واسعة النطاق، الأربعاء، ليتجه مؤشر قياسي لأسهم هذه الاقتصادات نحو تسجيل أفضل جلسة له منذ مارس 2020، مستفيداً من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقفز مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بنسبة 5.49% إلى 1539 نقطة ليعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 9.63%. وكان سوق دبي وسوق جنوب أفريقيا من أبرز الرابحين؛ إذ صعد المؤشر العام للسوق المالية في دبي بنسبة 6.91% إلى 5777 نقطة عند الإغلاق، وقفز مؤشر «فوتسي/جيه إس إي» بنسبة 3.96% إلى 119524 نقطة.

كما شهدت أسهم أمريكا اللاتينية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز مؤشر «إم إس سي آي لاتن أمريكا» الذي يرصد أداء أسهم المنطقة بنسبة 4% إلى 3249 نقطة، وارتفع مؤشر «بوفيسبا» البرازيلي بنسبة 2.27% إلى 192538 نقطة، بينما قفز مؤشر «ميكسبول» المكسيكي 2.98% إلى 70572 نقطة.

وعلى صعيد أداء العملات أمام الدولار، صعد الراند الجنوب أفريقي بنسبة 2.63%، والفورنت المجري بنسبة 2.30% والبيزو التشيلي بنسبة 2.44%.