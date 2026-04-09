«التميت باور سليوشن» تبحث فرص التوسع في الإمارات لمواكبة نمو الطلب

أكدت مجموعة «التميت باور سليوشن»، المتخصصة في تصنيع المولدات الكهربائية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، استمرار عملياتها الإنتاجية بوتيرة مستقرة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية عالمياً، إضافة إلى الضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الإقليمية، لافتة إلى أنها تبحث فرص التوسع في الإمارات لمواكبة نمو الطلب والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال.

وأوضح الدكتور خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال جولة إعلامية بمصنع الشركة في الشارقة أن القطاع الصناعي في الإمارات يواصل أداءه بثبات، بفضل البيئة الاقتصادية المستقرة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة، إلى جانب الأطر التشريعية المرنة والدعم الحكومي لتعزيز استمرارية الأعمال.

وأشار إلى أن التحديات الحالية تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن والمواد الأولية على المستوى العالمي، إلا أن المجموعة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التشغيلية والتنظيمية، التي تضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والجودة في عمليات التصنيع والتوريد.

وبيّن أن المجموعة تمتلك احتياطياً استراتيجياً من المواد الأولية تُقدّر قيمته بنحو 100 مليون درهم، الأمر الذي مكّنها من الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية، وتلبية الطلبات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك في ظل الاضطرابات، التي أثرت في حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وأضاف أن المصنع يواصل العمل وفق خطط تشغيلية مرنة، تتيح تأمين متطلبات الإنتاج والالتزام بمواعيد التسليم، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً، مؤكداً أن عمليات الشركة خلال المرحلة الحالية تركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات سوق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل الطلب المتزايد على حلول الطاقة الاحتياطية.

وكشف النابلسي أن المجموعة تجري حالياً مشاورات للتوسع في إمارات أخرى داخل الدولة انطلاقاً من الشارقة، في إطار خطتها لتعزيز حضورها الصناعي وتوسيع قدراتها الإنتاجية، بما يتماشى مع النمو المتسارع في الطلب على حلول الطاقة في الدولة والمنطقة.