موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لإعادة تمويل بقيمة 9.2 مليارات درهم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية مع كل من مصرف أبوظبي الأول، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، لإعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 9.2 مليارات درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار)، وذلك قبل عام من موعد استحقاقه، وبشروط أكثر ملاءمة.

وأوضحت المجموعة في بيان أن الاتفاقية تتضمن خيار تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات درهم، مع تمديد فترة الاستحقاق إلى ثلاثة أعوام، تنتهي في مارس 2029.

وذكرت أن اتفاقية إعادة التمويل الجديدة، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل، وتعزيز المرونة المالية، بما يدعم إدارة الديون بشكل استباقي، والاستفادة من ظروف السوق المواتية، واغتنام الفرص المرتقبة في دورات أسعار الفائدة، لإعادة تمويل الاحتياجات الرأسمالية بمعدلات تنافسية.

وأضافت أن القرض الجديد يحل محل تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل، تم التعاقد عليها في سبتمبر 2024، لمدة عامين ونصف العام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجيتها القائمة على الاستفادة من السندات، كأداة رئيسة للتمويل طويل الأجل.