«فيوز» تعيّن خليفة الفهيم مديراً للشؤون التنظيمية

أعلنت «فيوز» تعيين خليفة محمد الفهيم، في منصب مدير الشؤون التنظيمية. ويهدف هذا التعيين الاستراتيجي إلى تعزيز جسور التواصل بين الشركة والجهات التنظيمية، وضمان توافق جميع أنشطتها مع الأطر القانونية والمالية المعتمدة.

وقال محمد يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«فيوز»: «يمثل انضمام خليفة إضافة قيّمة لفريقنا، حيث يجمع بين فهم عميق للأطر التنظيمية والتطبيق العملي للابتكار المالي على مستوى المصارف والمؤسسات».

وقال خليفة الفهيم: «تُعد فيوز واحدة من أكثر الشركات إثارة في مجال الأصول الرقمية، حيث تبنّت منذ البداية نهجاً قائماً على العمل الصحيح برؤية طويلة المدى».