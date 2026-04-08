سبيس 42: عملياتنا التشغيلية تسير بشكل طبيعي وخدمات الثريا مستمرة دون انقطاع



أكدت شركة سبيس 42 أن عملياتها التشغيلية تسير بشكل طبيعي، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن جميع خدمات وبنية الثريا التحتية لا تزال سليمة بالكامل، وتواصل تنفيذ مهامها دون أي انقطاع في الخدمات المقدمة للعملاء والشركاء.

وكانت الجهات المختصة قد تعاملت، أمس الثلاثاء، مع حادث، نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى في الشارقة بصاروخ باليستي قادم من إيران.

وأسفر الحادث عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية لإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.