«أدكس»: الحلول التشغيلية المتكاملة تدعم مرونة القطاع الصناعي واستمرارية الأعمال



في إطار توحيد الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية القطاع الصناعي وتعزيز استدامة سلاسل الإنتاج والإمداد في دولة الإمارات، قام وفد مشترك من مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية بزيارة إلى مصنع «ميديكو» في أبوظبي.

وترأس وفد أدكس محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي للمكتب.

وسلطت الزيارة الضوء على الدور المحوري للتمويل الموجّه والحلول التشغيلية المتكاملة لدعم مرونة القطاع الصناعي، بما يعزز استمرارية الأعمال ويدفع بنمو الصادرات الوطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما عكست الزيارة المستوى المتقدم للجاهزية التشغيلية للمصنع، وقدرته على الحفاظ بكفاءة عالية في مختلف الظروف، في تجسيد واضح لتطور الصناعة الوطنية واعتمادها على التقنيات الحديثة وتوطين الصناعات النوعية.

حلول مرنة

وأكد الوفد التزام «أدكس» بمواصلة دعم الشركات الوطنية عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة، تسهم في تعزيز التكامل بين منظومتي التمويل واستدامة الإنتاج، وتدفق الصادرات الإماراتية وترسيخ مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية.