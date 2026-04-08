مذكرة تفاهم بين «إينوك» و«7X» لتعزيز التحول الرقمي



أعلنت مجموعة إينوك، الشركة المتخصصة في مجال الطاقة، وسفن إكس (7X)، المجموعة المتخصصة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية في الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، والتجارة السريعة، وتمكين الخدمات اللوجستية، والابتكار في التجزئة، وحلول مرتبطة بالتنقل.

ويوفر التفاهم إطاراً منظماً بين مجموعة إينوك وسفن إكس (7X) لتقييم مدى التوافق ودعم الأولويات الاستراتيجية في العديد من المجالات التي تهم الجانبين، بما في ذلك استكشاف المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الطلب المرتفع، مثل محلات التجزئة وقطع غيار السيارات، وتقييم فرص الاستفادة من عمليات وحلول المتاجر المظلمة القائمة وتوسيع نطاقها لخدمة الطلبات عبر المنصات الإلكترونية. كما ستقوم المجموعتان بتقييم دمج خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN»، التابعة لسفن إكس (7X)، بما في ذلك حلول الاستلام والتسليم، والخزائن الذكية، ضمن شبكة إينوك للتجزئة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يعزز هذا التعاون مع سفن إكس (7X) التزامنا بالابتكار والتحول الرقمي. فمن خلال الجمع بين حضور إينوك في قطاع التجزئة وخبرتها في مجال الطاقة، وقدرات سفن إكس (7X) اللوجستية والرقمية المتقدمة، نواصل تحسين تجارب التنقل لعملائنا، مع توفير عمليات أكثر كفاءة للشركات في جميع أنحاء الدولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتحول الرقمي».

وقال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «يندرج تعاوننا مع إينوك في إطار جهودنا المستمرة لتطوير الخدمات اللوجستية والتجزئة بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب في الدولة، حيث حرصنا من خلال هذا التعاون على وضع أسس نموذجية لتقييم فرص التكامل ضمن القطاعات الحيوية ودعم تطوير نهج عملي لاختبار حالات الاستخدام والتحقق من جدواها عبر قنوات خدمة مترابطة، بما يسهم في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الموثوقية والكفاءة وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات».

ويعمل التعاون على تحديد الفرص لمواءمة برنامج مكافآت الولاء «YES» من مجموعة إينوك مع منصات وخدمات سفن إكس (7X) لتعزيز تفاعل العملاء. كما سيقوم الطرفان بتقييم الحلول لتزويد الأسطول التشغيلي الذي تديره الذراع اللوجستية لسفن إكس (EMX) بإمكانيات التزود بالوقود المتنقلة والآمنة والآلية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وسيستفيدان من البنية التحتية والمواقع والأصول التابعة لسفن إكس (7X) لتقديم خدمات تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل مجموعة إينوك وسفن إكس (7X) العمل المشترك في مجالات الابتكار الرقمي، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات.